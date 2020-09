Michael Healy es electo nuevo presidente del COSEP

11 a.m.

El empresario Michael Healy se convirtió este martes en el nuevo presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, (COSEP), tras 13 años en el cargo José Adán Aguerri.

Según el periódico La Prensa, Healy contó con una votación mayoritaria al obtener 14 votos frente a los ocho de Mario Hanon, presidente de la Asociación Nicaragüense de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda), quien se postuló al cargo.

Healy, fue presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic).

En una entrevista a Lucia Pineda Ubau, Carmen Hilleprandt, presidenta de la Cámara de Comercio, se mostró optimista con los vientos de cambio en el COSEP y aseguró que apoya la candidatura de Mario Hanon, quien considera puede generar los cambios profundos que necesita el COSEP.

Leer más: Carmen Hilleprandt: ganemos o perdamos, ya ganamos ante la no reelección de José Adán Aguerri en COSEP

Healy es visto por algunas cámaras empresariales como el continuismo del estilo de José Adán Aguerri. La presidenta de la cámara de comercio aclaró que le tiene "estima" a Heally "es una persona empática, ojalá si gana él haga los cambios, pero en el año y medio que tengo de estar en el Consejo directivo del COSEP, él se ha ganado todo lo de Jose Adan 100%".

Hilleprandt agregó "por lo que yo he visto en este año y medio me temo que sería un continuismo, si él cambia y él llega a ser Presidente, obviamente ya es otro mandato, tal vez él se quería manejar de esa manera, ojalá que no lo sea y ojalá que yo después reconozca que estaba equivocada porque yo quiero lo mejor para el COSEP, lo mejor para el sector empresarial".

Leer más: José Adán Aguerri se despide del COSEP

José Adán Aguerri estuvo 13 años como Presidente del COSEP este lunes anunció que no se postularía a la reelección y se despidió en una carta de cuatro páginas donde pidió disculpas por si se equivocó tanto en el plano personal y como institución. Aguerri llamó a la unidad en Nicaragua y se mantendrá de manera personal en la Alianza cívica.