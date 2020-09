Fiscalía pide 110 años de prisión para asesino de dos niñas en Mulukukú

El medio de comunicación Despacho 505 informó que el femicida Rosario Soza Centeno se declaró culpable por el asesianto de las dos menores de edad en Mulukukú, Caribe Norte.

Soza Centeno confesó a la jueza Karla García, Juzgado Sexto Distrito Especializado en Violencia, que ultimó a machetazos a las dos niñas de 10 y 12 años, mientras se encontraban buscando cangrejos, en un río de la localidad.

Según Despacho 505, el femicida admitió que abusó sexualmente de una de las niñas. El Ministerio Público pidió 110 años de cárcel, es decir 25 años por la violación de cada una de las menores y 50 años por cada asesinato agravado.

Tras el crimen contra las menores, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo propusieron cadena perpetua para quienes atenten contra la vida de las mujeres, niños y adolescentes. Sin embargo, Ortega confirmó que la reforma también será utilizada contra opositores, a quienes señala de cometer supuestos "crímenes de odio"

"El Presidente de la República, el comandante Daniel Ortega Saavedra ha orientado a las autoridades de la Cortes Suprema de Justicia proponer una reforma a las leyes pertinentes necesarias para procederla a remitirla a la Asamblea Nacional proponiendo penalizar con prisión a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos que tipificamos crímenes de odio, crueles, aberrantes, humillantes y denigrantes" manifestó la sancionada Rosario Murillo, en su intervención del pasado 14 de septiembre.

"Quieren seguir cometiendo asesinatos, colocar bombas, provocar destrucción más destrucción de la que ya provocaron el 2018, agregado a esto el daño que ha provocado la pandemia, no tienen alma, no tienen corazón, no son nicaragüenses, son hijos del demonio son hijos del diablo y está lleno de odio cargados de odio, están cargados odio, resuenan odio, son criminales, cobardes, se creen intocables porque se les dio amnistía", amenazó Ortega en el acto del 15 de septiembre en la Plaza de la Revolución.

Carmen Rodríguez Dávila, madre de las niñas asesinadas no confía en el trabajo de la sancionada policía sandinista debido a que hace 6 años, la menor de iniciales L.Y.G.R., 12 años fue dos veces violada por un familiar y pese a que su progenitora interpuso denuncia, la policía no la escuchó.

Según la madre de las menores, la policía apoya cuando ellos quieren “cuando ellos quieren lo apoyan a uno, cuando no quieren no lo hacen, varias veces me he ido a quejar. La otra vez hubo uno que se hizo pasar de familiar me violó a la niña fui a denunciar y dijeron que no lo seguían porque ni yo lo conocía, ni ellos tampoco, me violaron a esa niña más grande, me agarraron los trapos y se pusieron a investigarme a mí como que yo era la de la culpa”, manifestó la progenitora al corresponsal de Notimatv en la zona.