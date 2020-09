Presos políticos Hader González y Cristhian Meneses están en máxima seguridad

El abogado defensor de presos políticos Julio Montenegro de la agrupación Defensores del Pueblo, a través de su cuenta en Twitter denunció que las autoridades del sistema penitenciario del régimen de Daniel Ortega han recluido a los presos políticos Hader González Zeledón y Cristhian Meneses Machad, evitándolos a la celda de máxima seguridad conocida como la 300.

Según denuncias ante Defensores de Pueblo, los Presos Políticos, Hader González Zeledón y Cristhian Meneses Machado, recientemente trasladados al Sistema Penitenciario de Tipitapa, fueron recluidos en la galería de máxima seguridad "300" pero que de previo recibieron una golpiza. pic.twitter.com/eCk5yQKZcl — Julio Montenegro (@JulioMonOficial) September 20, 2020

“Según denuncias ante Defensores de Pueblo, los Presos Políticos, Hader González Zeledón y Cristhian Meneses Machado, recientemente trasladados al Sistema Penitenciario de Tipitapa, fueron recluidos en la galería de máxima seguridad "300" pero que de previo recibieron una golpiza” cita la publicación de Montenegro.

Lea También: Ejército de Nicaragua acepta detención de dos opositores cinco días después de su desaparición

Por su parte la hermana del preso político Cristhian Meneses aseguró a 100% Noticias que su hermano está siendo torturado "desde el día miércoles que llegó él está siendo torturado junto a Hader González, no los han dejado en paz me estoy dando cuenta hoy domingo... que mi hermano está bien golpeado... les pido consistentemente que me ayuden por favor" dijo la hermana de Meneses.

El pasado 21 de agosto La sancionada policía sandinista vinculó a los opositores Cristian David Meneses Machado y Hader Humberto Gonzales Zeledón con la supuesta agrupación delincuencial “El Topo” que opera en la zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua.

Recuerde Leer: Policía en Nicaragua vincula a dos opositores detenidos con supuesta banda "el topo"

En el comunicado la policía señalaba que la supuesta agrupación está vinculada al delincuente de nacionalidad costarricense, Gerson Orozco Rodríguez, “incursionan a la zona fronteriza de nuestro país desde territorio de Costa Rica, para cometer delitos de Narcotráfico, Asesinatos, Secuestros, Extorsiones, Asaltos, Tráfico de Armas y Abigeato”, indica el informe policial.