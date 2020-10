Salablanca comentó el audio donde se escucha a Mario Arana de la Alianza Cívica anunciando que la votación para retirarse de la Coalición será el 26 de octubre.

El líder opositor, excarcelado político Lenin Salablanca reiteró que la directiva de la Alianza Cívica de Chontales se queda en la Coalición Nacional aunque la directiva nacional se retire.

"Chontales no se retira de la Coalición Nacional. La decisión que tomen (la directiva nacional de la AC) será muy personal. Lamento mucho las decisiones que tomen" aseguró Salablanca en el programa IV PODER.

Salablanca comentó el audio donde se escucha a Mario Arana de la Alianza Cívica, anunciando que la votación para retirarse de la Coalición será el 26 de octubre, luego de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA. El audio se hizo público en canal 10 durante una entrevista que los colegas Willih Narváez y Joseling Rojas le realizaron este viernes a Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica.

"Todo cae por su propio peso y muestra de ello es un audio que anda por ahí. Me pregunto ¿será que el pueblo los siga? Les pido que recapaciten, lo que ellos mismos empezaron que lo refuercen" fue el llamado de Salablanca a miembros de la directiva nacional de la Alianza Cívica.

“La alianza se va a retirar de la Coalición Nacional para ir a trabajar en armar una alianza más amplia, que incluya a la Coalición, pero no lo está haciendo, ni lo va a hacer desde la Coalición, ahí es donde vamos a estar trabajando la próxima semana, esa es un poco la idea. Vamos a esperar que pase la asamblea de la OEA el 21, el 26 la alianza vota sobre este asunto pero eso es lo que va a pasar”, expresa Arana en un audio que circula en redes sociales.

Arana explica que la nueva “Alianza” trabajará con 10 grupos “los cuales podrán tener 50 o 300 miembros que son una asamblea de todos los que están en la alianza electoral, va a haber una ratificación y la última palabra la va a tener esa asamblea de convencionales digamos”, expresa.

Previo a que los periodistas de canal 10 presentaran el audio de Arana, el directivo de la Alianza Cívica Juan Sebastián Chamorro, confirmó que se trataba de Arana la persona que se escucha en la llamada y sostuvo que no era ético que una persona grabará a otra y filtrara la conversación “por lo general nosotros, no creemos que sea ético grabar a las personas sin el consentimiento y no nos parece tampoco con todo respeto ético que se transmita algo que es grabado, no autorizado. Mario está hablando precisamente lo que estoy diciendo de la importancia de buscar una unidad general de todos los opositores, él va a mencionar que nosotros supuestamente vamos a salir de la Coalición Nacional, eso es una opinión propia a alguien que todavía no hemos conocido” expresó Chamorro.

Salablanca dijo en IV PODER que le "sorprendió" que Juan Sebastián Chamorro "no quería ni que pusieran el audio" y agregó que " retirándose de ahi no se va a lograr nada. Uno lucha desde adentro. Al pueblo, no nos equivoquemos, solo una oportunidad hay" expresó Lenin Salablanca reconocido por su valentía al encarar a diario a los policías y paramilitares que lo asedian y documentar con su celular la represión.