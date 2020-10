Mario Arana confirma que Alianza Cívica se sale de Coalición Nacional después de sesión de OEA

Durante la comparecencia de Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, en Canal 10 los periodistas presentaron un audio en el que se escucha a Mario Arana, integrante de la organización por el sector empresarial confirmar que la Alianza Cívica se sale de la Coalición Nacional. Sin embargo, Chamorro se adelantó a presentar la idea de conformar una “alianza” más amplia y sostuvo que era una “opinión propia” de Arana.

Previo a la presentación del audio de Arana, el directivo de la Alianza Cívica confirmó que se trata de Arana y sostuvo que no era ético que una persona grabará a otra y filtrara la conversación “por lo general nosotros, no creemos que sea ético grabar a las personas sin el consentimiento y no nos parece tampoco con todo respeto ético que se transmita algo que es grabado, no autorizado. Mario está hablando precisamente lo que estoy diciendo de la importancia de buscar una unidad general de todos los opositores, él va a mencionar que nosotros supuestamente vamos a salir de la Coalición Nacional, eso es una opinión propia a alguien que todavía no hemos conocido” expresó Chamorro.

En el audio que circuló la noche del jueves, Mario Arana confirma que la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia se sale de la Coalición Nacional y que anunciará su decisión después de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) programada para el próximo 21 de octubre.

“La alianza se va a retirar de la Coalición Nacional para ir a trabajar en armar una alianza más amplia, que incluya a la Coalición, pero no lo está haciendo, ni lo va a hacer desde la Coalición, ahí es donde vamos a estar trabajando la próxima semana, esa es un poco la idea. Vamos a esperar que pase la asamblea de la OEA el 21, el 26 la alianza vota sobre este asunto pero eso es lo que va a pasar”, expresa Arana en un audio que circula en redes sociales.

Arana explica que la nueva “Alianza” trabajará con 10 grupos “los cuales podrán tener 50 o 300 miembros que son una asamblea de todos los que están en la alianza electoral, va a haber una ratificación y la última palabra la va a tener esa asamblea de convencionales digamos”, expresa.

El Director Ejecutivo de la organización afirmó que la Alianza Cívica no está discutiendo ese tema por el momento “yo quiero adelantarme a decir que esa discusión no está en este momento y no va a estar en la próxima semana en la discusión interna de la Alianza Cívica porque el tema fundamental de la Alianza Cívica es discutir sobre políticas, sobre la importancia de buscar esta unión entre todos los nicaragüenses, la importancia de diseñar arquitectónicamente una oposición que esté más allá de esta discusión. No hay ningún problema que lo ponga, pero pensando que este tipo de acción dentro de la oposición ayuda al dictador”, señaló.

Aunque Chamorro se fue por la “tangente” ante la pregunta si se salen o no de la Coalición, el líder opositor dejó claro que trabajan en la conformación de una “alianza” más amplia y aseguró que por el momento no está pensando en ser candidato presidencial.

“Han embargado completamente a familia con bienes que suman 33 millones de córdobas, es un precio mínimo en comparación a lo que han tenido que pagar centenares de nicaragüenses que perdieron la vida y su libertad. ¿Crees que con estas condiciones estaría pensando en algo de esta naturaleza?, en su momento lo pensaré. Nosotros queremos la libertad de esas patrullas que no persigan a la gente, que no los echen presos y que se den esas libertades y reforma electorales, todos tenemos no solamente el derecho la obligación moral de servir públicamente a donde sea”, expresó Chamorro en la revista matutina en Canal 10.