Ortega señaló que los presos políticos "inventan" las denuncias de tortura

El dictador Daniel Ortega fustigó contra las sanciones que han aplicado Estados Unidos y la Unión Europea a sus funcionarios por violación de derechos humanos. Además señaló que los presos políticos "inventan" las denuncias de tortura y que se zurzan la boca como parte de las presiones para lograr su libertad.

"Ya sabemos como siempre, hay prisioneros que inventan que los están torturando" dijo Ortega e invitó a que los familiares vayan al sistema penitenciario pues las "puertas están abiertas".

“Hay prisioneros que inventan que los están torturando, que tienen cocidos los labios, cuanta cosa inventan para crear una mala imagen de Nicaragua ante los organismos internacionales, manejados por los yanquis como en la OEA" manifestó el dictador.

Hace 10 días Estados Unidos sancionó a la fiscal Ana Julia Guido, el asesor presidencial Paul Oquist y la sanción contra la Caja Rural, CARUNA de capital sandinista. Mientras que el parlamento europeo aprobó una resolución donde pide al Consejo europeo sanciones contra Daniel Ortega y Rosario Murillo, de no retroceder con las leyes mordaza en Nicaragua y con la represión.

Estados Unidos, según Otega "buscan a países europeos que fácilmente se prestan a ser parte de la política intervencionista que les ordenan los yankis, los yankis les ordenan a ellos, si el yanki aplica una sanción, ellos aplican otra sanción y a ellos quiénes los sancionan a los europeos a los yankis por la violacion de los derechos humanos en esos países" se quejó el dictador.

Ortega quien tiene una guerra frontal con los medios de comunicación independientes, acusó que las denuncias de las víctimas bajo prisión políticia "todos los dias hacen escándalos inventan en medios de comunicación que son pagados por el imperio yanki, familias que se prestan, y en algunos casos se les dice a familia que vayan, que el hijo está bien y no van. Se dice que vaya acompañados de organismos sociales para que vea y no va, y no va porque todo lo que está diciendo es mentira y que si llega al lugar acompañado de un organismo social, queda como mentiroso" expresó pese a las denuncias documentadas de los familiares de presos políticos de las violaciones de derechos humanos.