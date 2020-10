Rosario Murillo no se aplica Ley Mordaza, sigue desatada contra opositores

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo despotricó contra la oposición nicaragüense a quienes llamó “moneditas chiquititas”, “cinco bollos”, “chingaste” y “sobras” .

Murillo expresó que “que abran los corazones para que salgamos juntos toda nuestra Nicaragua de la iniquidad porque lo que hemos vivido en los últimos dos años y pico es iniquidad, maldad, perversión, los cinco bollos decimos nosotros, esas moneditas chiquititas, que la gente dice no valen nada, no valen nada por eso decimos los cinco bollos, lo que queda ahí es rescoldo, chingaste, sobras, ahora son un montón de sobritas, por eso digo uno, dos, tres grupos de sobras, los cinco bollos de maldad que no pueden darse el lujo ya de engañar a nadie, por el contrario todos estamos más que claro ante tanta evidencia “, dijo.

En su acostumbrado monólogo, Murillo se refirió a la insurrección cívica en abril 2018 y aseguró que esos tiempos no se repetirán “pretendieron detener el paso del en los caminos de bien, no pudieron ni podrán, destruyeron pero la fuerza del espíritu cristiano y solidario es infinita (...) vamos adelante ante el contraste entre quienes destruyen y quienes seguimos construyendo”.