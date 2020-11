Huracán Eta podría ingresar a Nicaragua en categoría 5, advierte Centro Nacional de Huracanes

El huracán ETA tiene altas probabilidades de avanzar a la categoría 5 debido a que en las últimas horas pasó de la categoría 2 a 4, advierte el experto en fenómenos naturales, Agustin Moreira.

“Tenemos un alto riesgo que en los próximos 130 km que hacen falta para ingresar al territorio nicaragüense puede aumentar su categoría a 5, me preocupa eso porque en esta categoría bajara la presión barométrica eso significa que tendremos mayor concentración de agua y más desastre”, manifestó Moreira en la cadena de medios independientes.

El experto explicó que en un recorrido de 27 km aumentó de categoría “Dios quiera que no aumente otra categoría sería difícil y me preocupa el territorio nacional por las precipitaciones que se van a estar generando en el sentido contrario a las manecillas del reloj, van a depositar una cantidad exagerada de agua y eso es algo preocupante”, reiteró.

LEER MÁS: Huracán Eta alcanza categoría 4

Moreira informó que una vez que el fenómeno toque tierra las bandas de agua se desintegrarán provocando fuertes lluvias. Se espera que en tres días lloverá lo que cae en unos 20 días.

“280 milímetros de precipitaciones sobre el territorio en tres días es lo que cae en un mes, es algo muy grave, la gente debe tomar las precauciones debidas porque esta situación va a ser impactante. Las casas son de madera habrá levantamiento de techo y marejadas de 4 metros de altura y estas van a entrar al mar, es decir las marejadas entrarán a todo lo que es la franja donde hay impacto”, indicó.

LEER MÁS: Nicaragua decreta Alerta Roja por potente Huracán Eta

Se esperan daños catastróficos por los vientos, el día martes a las 7:00 a.m. Los vientos Los residentes debieron haber completado ya los preparativos de evacuación. El aviso está vigente para la costa noreste de Honduras.

El día viernes por la noche es probable que las lluvias intensas estén provocando inundaciones repentinas catastróficas potencialmente mortales, inundaciones en la parte de América Central junto con deslizamiento de tierra en área de territorio más alto.

Se esperan daños catastróficos por viento donde la pared del ojo de Eta se traslada a tierra dentro del área de advertencia de huracán a partir de esta noche, con condiciones de tormenta tropical comenzando en las próximas horas.

Se esperan condiciones de tormenta tropical en la tormenta tropical Área de advertencia esta noche, y las condiciones de huracán son posibles en el Área de vigilancia de huracanes a primera hora del martes. Condiciones de tormenta tropical

Las lluvias se prolongarán los días martes, miércoles, jueves, viernes y sábado.

El fenómeno ingresará por Puerto Cabeza a 150 millas por hora o 250 kilómetros por hora.

Moreira sostuvo que ante la magnitud de este desastre el régimen de Daniel Ortega no está preparado “no estamos tan preparados para un evento de desastres de esta magnitud, lamentablemente vamos a tener un déficit para poder llegar a cubrir estas situaciones de desastre no quiero decir desastre natural sólo la palabra desastre. La respuesta que tenemos ahí es prevención que se está dando y está bien pero después viene la respuesta de hacer rescate porque hay que hacer rescate en áreas aisladas que no se dan cuenta por falta de comunicación”, precisó.