Daniel Ortega no da la cara, está ausente en emergencia por huracán Eta, critica Dora María Téllez

El régimen de Daniel Ortega “improvisó” ante la llegada del huracán ETA categoría 4 que comenzó a impactar el caribe norte de Nicaragua con vientos de 230 km/h que han dejado desprendimiento de techos y caída de árboles y tendido eléctrico en varias zonas del país.

Hace cuatro días, el Centro Nacional de Huracanes advirtió de altas probabilidades de formación del huracán “ETA”, pero el régimen Ortega-Murillo a través del SINAPRED e INETER minimizó el fenómeno, el cual calificaron de “disturbio”.

100% Noticias informó el jueves 29 de octubre que un huracán impactaría a Nicaragua a inicios de esta semana, los pronósticos se cumplieron basados en datos del Centro Nacional de Huracanes y el análisis meteorológico que realizó el Ingeniero Agustín Moreira, experto en meteorología.

El pasado 30 de octubre, el régimen sandinista reportó que se “preparaban” ante un disturbio en el Caribe con probabilidades de acercarse al noreste nicaragüense, pero fue hasta ayer 02 de noviembre que empezaron a evacuar las comunidades e islas que serían afectadas por el huracán.

“Estamos viendo una improvisación, el día de ayer apenas comenzaron a evacuar unos grupos pequeños de personas, claramente insuficiente, las comunidades de todo el Caribe norte no fueron debidamente avisadas y muchos de ellos han tenido que recurrir a sus propios medios y a la organización de la propia comunidad no tiene la alimentación y condiciones suficientes”, manifestó Dora María Téllez.

Según el régimen sandinista evacuaron a 30 mil personas a albergues y zonas seguras previo al ingreso del huracán, pero los refugios no prestaban las condiciones para recibir a ese número de ciudadanos que no tenían ni colchones ni alimentos suficientes para cubrir a los evacuados.

“Un régimen que tuvo más de 10 días para prepararse y que no se preparó, comenzaron a pegar carrera ayer cuando ya teníamos prácticamente el huracán encima, tenemos un régimen con absoluta irresponsabilidad, lo único que les dio tiempo fue enviar unos camiones con alimento del PMA( Programa Mundial de Alimentos)”, comentó Téllez.

Frente a la “improvisación”, Rosario Murillo aseguró que estaban preparados para enfrentar el fenómeno, aprovechando el evento para ganar publicidad.

“Las Instituciones de este Estado y este Gobierno que sirve al pueblo estamos listos. Hace unos años el Doctor González precisamente incluyó en los Ejercicios Preventivos que hacemos 4 veces al año, el tema de los Huracanes. Y cuánto nos ha servido conocer. Algunas personas decían : Y para qué ? Si aquí lo que se dan son terremotos. Pero hemos tenido, hemos recibido eventos como éste y, Gracias a Dios, hemos sabido Salir Adelante, y lo principal és la organización, la preparación, el conocimiento”, expresó Murillo en su intervención de mediodía ayer.

Pese a la “organización” que dijeron tener, la respuesta y falta de suministros fue evidente con el ingreso del huracán Eta “están llevando a las personas a una escuela donde no hay colchones, no hay comida, no hay agua, no hay nada organización ni preparación de ningún tipo, evacuado a la carrera y que además quieren hacer propaganda y publicidad”, manifestó la analista.

La analista criticó que Daniel Ortega no da la cara, ante el sufrimiento que viven miles de familias nicaragüenses “él está bien protegido en el Carmen, con su equipo médico, con un buen techo no le va pasar nada no se van a inundar, él está protegido del coronavirus está con toda tranquilidad en su casa mientras la Costa Caribe están sufriendo estragos graves del paso del huracán permanece escondido y Rosario Murillo sólo vemos las llamadas telefónicas”, dijo.