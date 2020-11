Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo de Nicaragua, así como Nicolás Maduro de Venezuela, felicitaron al presidente electo de Estados Unidos Joe Biden y a su vicepresidenta electa Kamala Harris.

"Saludamos a Usted, a su vicepresidente la Senadora Kamala Harris, a su esposa, la Doctora Jill Biden, y a todo el pueblo de los Estados Unidos, con quienes compartimos, estamos seguros, la esperanza de un mundo de respeto, diálogo, y paz, porque la humanidad entera necesita reecontrarse con la concordia y el bien común" dice el mensaje firmado por Ortega y Murillo.

Los dictadores agregan "compartimos, le deseamos un camino, que aunque sabemos difícil, con confianza en el Altísimo, Padre de todos, podrá abrir un nuevo tiempo para su país, su pueblo, y para la población con la dignidad en el mundo".

También el dictador de Venezuela Nicolás Maduro felicitó a Biden y Harris vía twitter: "Felicito al pueblo estadounidense por las elecciones presidenciales. Asímismo, felicito por su victoria al Presidente electo Joe Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris".

El pasado 29 de octubre Joe Biden, dijo a la cadena Univision que de ganar la elección presidencial no suavizaría las sanciones a las dictaduras socialistas como las de Nicaragua, Cuba y Venezuela.

Biden fue entrevistado por el periodista nicaragüense Iván Taylor, quien preguntó que existe la noción que bajo una administración Biden-Harris las sanciones que fueron impuestas a estos regímenes serían removidas o suavizadas.

"No, no las suavizaría, es más a los que huyen de esos países no los deportaremos tampoco" prometió Biden.

Habló de los cubanos en la frontera con México que según él, la administración Trump los ha devuelto sin presentar sus casos. Se refirió a los venezolanos y dijo que tampoco serían deportados.

"Y los nicaragüenses también, si vamos a ser duros con sus gobiernos no podemos castigar a los que huyen de estos sistemas" reafirmó Biden en el reporte de Univisión.