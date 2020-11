La vicepresidenta sancionada Rosario Murillo informó de seis personas muertas propiamente por los estragos causados por el huracán Iota en Nicaragua.

Una adulta mayor habitante de la comunidad el Chipote, Quilalí fue arrastrada por las corrientes luego que se derrumbó un barranco. La ciudadana de nombre María de la Cruz Duarte, estaba mirando como se llenaba un caño que pasa cerca de su casa, y hubo un derrumbe del pedazo del barranco "cayó la señora donde corrían las aguas" y perdió la vida confirmó Murillo.

PUEDE LEER: San José de Bocay, Jinotega incomunicado por crecida de río

En Wiwilí Jinotega en la comunidad el Jilguero, dos personas que estaban evacuadas en un albergue, salieron del lugar a traer algo a su vivienda y "hubo un derrumbe" que terminó con sus vidas. Las víctimas son Carlos Carazo, de 50 años, quien era el Diácono de las ASambleas de Dios de la comunidad, y su hijo Francisco Carazo.

Otro deceso fue el de Carlos José López Méndez de 40 años de edad quien "estaba en estado de ebriedad" según Murillo y perdió la vida en la comunidad Santana, el Diamante, Jinotega.

Murillo dijo que en Carazo murieron dos niños, no precisó si cuatro de sus familiares también están en la lista de los muertos. Esta familia fue arrastrada por las corrientes de un río en el municipio de La Conquista.

SIGA LEYENDO: Seis muertos deja desborde del río en La Conquista Carazo, cuerpo de dos niños y 4 adultos fueron recuperados

"En Carazo una familia, no cumplió, no culpamos a nadie, pero siempre insistimos en cuidarnos, resguardemos la vida, a la luz de este dolor que alberga en el corazón de estas familias en Jinotega, Wiwili, Nueva segovia, en Wamblan, en Jinotega municipio, a todos ellos nuestro abrazo y recomendación" expresó Murillo quien insistió que el "peligro no ha pasado, el huracán salió de nuestro territorio pero la lluvia sigue, el riesgo de derrumbe, deslaves ha incrementado".

Según Murillo en el parte de las seis de la tarde del INETER, registraban un considerable acumulado de lluvias y para las próximas 24 horas los suelos continuarán saturados y habrán más riesgos de inundaciones.