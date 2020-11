IOTA arrasa con Bilwi, familias evacuadas no tienen alimentos ni agua potable

Tras el paso del huracán IOTA categoría 5 que arrasó la ciudad de Bilwi en el Caribe Norte de Nicaragua, el panorama es “devastador”.

En una cobertura exclusiva, el periodista Yelsin Espinoza de Nicaragua Actual realizó un recorrido en Bilwi en las imágenes se observa que las viviendas que resistieron al huracán ETA cedieron ante la embestida de IOTA.

Se observan centenares de viviendas destruidas, láminas de zinc desprendidas por las calles, árboles arrancados, caída de postes de tendido eléctrico y miles de familias en albergues de la zona que reclaman por ayuda humanitaria.

“IOTA fue más fuerte, cuando pasó ETA no votó mi casa, pero con IOTA así me dejó. cuándo cayó mi casa me salí, somos cinco en mi familia tres niños y dos adultos, mi familia ahora está en un albergue en la iglesia. Nadie vino de parte del gobierno, necesitamos comida y un lugar donde descansar”, dijo el poblador Rodolfo Antúnez.

LEER MÁS: Régimen en Nicaragua confirma deslave en Macizo de Peñas Blancas, Matagalpa que sepultó a varias personas

La señora Cristina Rodríguez expresó que ninguna autoridad local llegó a la zona “vino un hombre dijo que iba a traer comida pero hasta ahora no hay comida, nosotros compramos arroz y cocinamos aunque sea una sola comida pero vamos a comer, en mi familia somos dos dos niños y dos adultos. No sé qué va pasar conmigo, no sé si me van ayudar, me quedé como dicen de brazos cruzados, no tengo nada”, dijo angustiada.

LEER MÁS: Padre Javier Pla describe panorama devastador en Bilwi tras paso de huracán Iota

Asimismo Sonia Talavera encargada de un albergue en una iglesia Mormon explicó que en ese lugar hay 20 familias evacuadas, pero no tienen alimentos, agua potable, colchones y hasta el momento no reciben ningún tipo de asistencia “todas las familias son del muelle, se fueron todas las casas, ya no hay casas ahí, no hay nada, la gente me dice donde voy a ir ahorita si usted me corre adonde vamos a ir no tenemos casa. No hay agua, no hay alimento, como te digo al mediodía nos trajo una señora 10 libras de arroz, carne molida, no hay agua, no hay colchones, los niños recién nacidos están durmiendo en el piso toda la noche entró bastante agua y casi no dormimos nosotros. Hay comentarios que mandaron provisiones, raciones, colchones, pero nosotros no vimos nada, ni agua, puede ir a ver abajo la gente como vive ahí con plástico negro”,manifestó.

La ciudadana Diana Poveda contó a Nicaragua Actual que se encuentra albergada desde el huracán ETA debido a que quedó sin casa “desde el primer huracán estoy albergada, las condiciones terribles, pido que me ayuden no tengo techo, ni dónde estar con mis nietos, necesitamos apoyo, aquí estamos en mal estado, nos hacen un censo que nos van a dar cosas pero no nos traen nada, tenemos que salir a pedir para hacer la cena. En mi familia somos cuatro adultos y tres niños”, dijo.

LEER MÁS: Tragedia en Carazo: niños dormían cuando fueron arrastrados por corrientes, otros familiares aún desaparecidos

Hasta las 6 de la tarde del martes 17 de noviembre, el régimen de Daniel Ortega contabilizaba 62 mil 914 evacuados en 683 albergues y al menos 41 mil brigadistas en la zona de impacto.