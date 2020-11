El hambre azota a damnificados en comunidades de Waspam tras paso de huracán Iota

8:53 a.m.

La tarde de este domingo 22 de noviembre el padre Rodolfo French en conjunto con un equipo de la parroquia realizaron la quinta entrega de paquetes de comidas en la comunidad de Kisalaya, los que todavía se encuentran albergados, por los estragos sufridos por el paso del Huracán Iota.

“He estado acompañando a la gente hasta este momento con toda la comisión de la parroquia son tantísimos, jóvenes y adultos que se han ofrecido a trabajar para llevarles alimentación a los más necesitados… cerca de Waspan está la comunidad Kisalaya a unos 15 o 20 km, están alojadas las comunidades de Santa Ana, Chilamate y Wiswis” señaló el religioso.

De igual manera el padre French, explicó que recurrieron a darle alimentos a esta comunidad porque “muy de mañana me llamó el responsable de zona de parte de la iglesia que pasó visitando a la gente y que una ancianita llorando le decía que no habían comido y que tenían hambre y que tenían necesidad de papel higiénico y toallas sanitaria” dijo el padre tras visitar la comunidad de Kisalaya.

El religioso manifestó que el Río Coco ha crecido de manera impresionante, “subió a un nivel desbordante exagerado como nunca visto por encima de la crecida del Eta, creció mucho más, un joven de la comunidad parroquial quien también es responsable de cuidar los bienes de la iglesia anduvo río abajo y me decía que las comunidades no se ven más, solo se ve agua, animales flotando, animales muertos, la gente perdió todo, esa gente no ha regresado a esas comunidades porque están a la espera de que el río baje” destacó el religioso.

Según el padre Rodolfo, han esta acompañando a las familias afectadas por el Huracán Iota “nosotros como parroquia hemos estado acompañando a las familias que han estado en refugios lo hemos hecho en dos refugios de la comunidad Cabo Gracias a Dios, que han sido más de 1000 personas que se les dieron de comer el día jueves… así como la comunidad Kisalaya el día de ayer” señaló French.