El director de Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, René González Mejía explicó en su cuenta de facebook que no fue su "intención ni lastimar, ni mucho menos ofender a nadie" con las fotografías que compartió con una pintura de la virgen María, que para muchos en redes sociales fue obsceno y vulgar.

"Para mi esto es algo repugnante y grostesco, grosero, atrevido y estúpido" escribió en su twitter el cronista deportivo Miguel Mendoza y mostró la foto de González con el cuadro de la virgen sobre el cuerpo de una mujer desnuda y González apunta su dedo a las caderas.

"Al parecer algunas fotografías relacionadas con una obra de arte que no formó parte de la exposición «Pintando a la virgen», publicadas en mi sitio personal de Facebook no fueron del agrado de algunas personas. No ha sido mi intención ni lastimar ni mucho menos ofender a nadie" manifestó González

René González, director del Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica.

Al comienzo del escrito citó a Óscar Wilde "ningún gran artista ve las cosas como realmente son. Si lo hiciera, dejaría de ser artista” y también se justificó con una cita de George Bernard Shaw “sin arte, la crudeza de la realidad haría que el mundo fuese insoportable”, escribió González en su cuenta de facebook.

El director del instituto nicaragüense de cultura hispánica finalizó diciendo que la exposición fue un "éxito" y agregó "aprecio sus consejos y sugerencias que reconozco, han sido formulados con la mejor de sus intenciones".