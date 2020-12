Hemos conversado con él y no está molesto, nunca le hicimos una emboscada, ni trampa, no tenemos ningún motivo para eso. Hay sectores que trataron de verlo así, y hay periodistas de otros medios que tratan de hacer caer mal al canal 10" dijo Madrigal.

El periodista Mauricio Madrigal, director de noticias de Canal 10 de televisión aseguró a 100% Noticias que no tendieron ninguna "emboscada" a Félix Maradiaga, quien compareció este martes a la revista matutina y fue avisado que iba a recibir una llamada en vivo del expresidente Arnoldo Alemán.

Félix Maradiaga y periodistas de canal 10 hablan tras el cara a cara con Arnoldo Alemán

La entrevista con Maradiaga ya había terminado, se había quitado el micrófono, se encontraba aún en el estudio, estaban en un corte comercial, y en eso la productora avisó que estaba en la línea telefónica el doctor Alemán y que le quería hacer una pregunta. Maradiaga consintió en recibir la llamada, se volvió a sentar, le dieron un micrófono de mano y salió al aire Alemán, relató Madrigal. Sin embargo Maradiaga dijo que no sabía que era Alemán, quien estaba en la línea telefónica.

"Tal vez hubo un problema de comunicación, en el sentido que no escuchó, o todo sucedió tan rápido y lo que queríamos era enriquecer el debate sobre la expulsión del partido, pero no queríamos hacer quedar mal a Maradiaga ni a ningún invitado" dijo Madrigal.

Indicó que "hemos conversado con él y no está molesto, nunca le hicimos una emboscada, ni trampa, no tenemos ningún motivo para eso. Hay sectores que trataron de verlo así, y hay periodistas de otros medios que tratan de hacer caer mal al canal 10" informó Madrigal.

Y agregó "lo que tal vez no se vio bien, es que se había cerrado la entrevista y la volvimos abrir, pero lo que buscábamos era enriquecer el debate. Si Maradiaga estaba mencionando a Arnoldo Alemán, éste tiene derecho a comparecer, tiene derecho a la réplica, esto es periodismo".

Madrigal expresó que en la conversación que tuvieron con Maradiaga, el político opositor, les dijo que lo que intentó decir ayer es que "el doctor Alemán lo había emboscado y él sabe perfectamente que el equipo periodístico no tiene ningún interés".

Arnoldo Alemán revela que se reunió varias veces con Félix Maradiaga y éste lo confirmó

Félix Maradiaga comparecería en los próximos días a canal 10 a otra entrevista y aclararía los hechos, según el director de noticias Mauricio Madrigal.

"Nosotros le dijimos que era una pregunta de Arnoldo Alemán, a él se le había quitado el lavalier (micrófono) y se le dió un micrófono de mano. No fue ningún engaño, eso lo puede confirmar el propio Félix Maradiaga" reiteró Madrigal, quien lamentó que colegas de la prensa independiente "hacen conjeturas, lanzan la confusión y son personas que conozco, tienen sus plataformas y perfectamente me pueden llamar y nunca me han llamado para pedir mi versión".

En el cara a cara de Arnoldo Alemán y Félix Maradiaga en canal 10, el expresidente le dijo al joven político de la Unidad Nacional (UNAB) que varias veces éste lo llegó a buscar a su oficina.

“Que no sea mentiroso no llegaste con la Unidad Nacional Azul y Blanco, llegaste en carácter de pedir la bendición de Arnoldo Alemán del que ahora maldecís, ahí está Mauricio Urtecho me llamó y dijo que cómo era posible que vos dijera semejante barbaridad cuando habías llegado junto con él a pedirme la bendición, para que te nombrará como candidato por el PLC, no seas mentiroso”, dijo Alemán, mientras hablada el exmandatario Maradiga expresó que era “mentira”.

"Cuántas veces ha llegado a mi oficina con Mauricio Urtecho y ha llegado a buscar mi bendición para que te nombre candidato por el PLC, vos que hablás de la familia Alemán y quienes te dimos empleo allá en el Ministerio Defensa”, continuó el exmandatario.

En su defensa el opositor Maradiga aseguró que los señalamientos eran “falsos", pero sí aceptó que se reunió con el sancionado por Estados Unidos, por corrupción.

“Por supuesto que en mi calidad de miembro la Unidad Nacional hemos conversado sobre los problemas del PLC, gracias por citar a un testigo al doctor Urtecho él estaba y por eso me hice acompañar de él para tener una persona que pudiera ser testigo ante la historia de los esfuerzos como Unidad Nacional hemos hecho para pedirle que por respeto a su partido se retire del partido y permita que lo otros liberales valiosos que no tiene las manos sucias puedan participar de los esfuerzos de la Coalición, también a usted le consta lo preocupado que nosotros estuvimos cuando dejó de mostrar un compromiso con la reunión del partido en lo que nosotros consideramos acto de provocación nombró a su esposa en una de las comisiones de la Coalición Nacional. Usted no me dio trabajo yo trabajaba en la oficina de de reintegración de excombatientes”, aseveró Maradiaga.

Arnoldo Alemán fue acusado de varios actos de corrupción, estuvo preso y fue absuelto por una cuestionada resolución de la Corte Suprema de Justicia. Recientemente Estados Unidos le recordó a la familia Alemán que tienen prohibido ingresar a su país por la corrupción durante su administración.