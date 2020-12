Coalición Nacional expulsa al Partido liberal constitucionalista, PLC

El Comité Político de la Coalición Nacional expulsó al Partido liberal constitucionalista, PLC. Su participación en dicha plataforma de oposición se "dejó sin efecto a partir de hoy" bajo el argumento que la "corrupción y pactos con el dictador no tienen cabida" en dicha organización.

"Separar y dejar sin efecto a partir de hoy la participación e integración del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de la Coalición Nacional hasta que goce de autoridades con legitimidad democrática y las mismas den prueba evidente de la ruptura de sus lazos con el dictador y de su disposición para contribuir a la democratización de Nicaragua" reza el comunicado publicado por la Coalición.

La decisión fue tomada por unanimidad la noche de este lunes por las organizaciones integrantes de dicha plataforma de oposición, tomando en cuenta que la litis interna en el PLC, dejó al partido liberal en las manos del régimen de Daniel Ortega, que acapararía su tendido electoral.

Al respecto la Coalición agrega "Denunciar Nacional e internacionalmente que los Ortega Murillo están asegurando su control del Partido Liberal Constitucionalista para apropiarse de las estructuras electorales que por la actual Ley Electoral le corresponde, a fin de poder organizar un nuevo fraude electoral manipulando la totalidad de los órganos que regirían el proceso electoral previsto para el 2021; evidenciando su decisión de permanecer en el poder a cualquier costo, imposibilitando que la voluntad popular pueda expresarse mediante el voto".

La discusión sobre la expulsión del PLC tuvo una duración de aproximadamente tres horas, pero fue unánime la decisión de separar al PLC e hicieron un llamado a "todos los liberales personalmente u organizados como ellos dispongan pueden continuar participando en las estructuras territoriales y de apoyo de la Coalición Nacional"

En los considerandos, la Coalición argumentó que "es inadmisible que cualquiera de sus instituciones parte den muestras de amarres o pactos con la dictadura y que por tanto la solución del conflicto interno del PLC se deje en manos de la dictadura, exponiendo al partido al control o influencia del Orteguismo, lo que históricamente ha sido aprovechado en otros conflictos partidarios para obtener ventajas electorales en perjuicio de la voluntad popular y en detrimento de la democracia".

#LoÚltimo Este es el comunicado de la Coalición Nacional que separa y deja sin efecto participación del PLC 👇https://t.co/eviDUjnFQq pic.twitter.com/oMIsHZ7pn3 — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) December 1, 2020

El PLC, cuya representación legal la tiene María Haydeé Osuna, llevó la litis al Consejo Electoral y este lunes informó que sacaron a la "cúpula" refiriéndose a Arnoldo Alemán y María Fernanda Flores, pero analistas ven un nuevo pacto entre Daniel Ortega, Osuna y compañía.

"Sacamos a la cúpula, ninguno quedó, no los vamos a aceptar, no vamos a negociar con la cúpula, no vamos permitir el regreso de la cúpula, el partido se está democratizando y vamos a hacer las estructuras las que tomen las decisiones”, expresó el diputado Jimmy Blandón acompañado de Osuna en una rueda de prensa esta mañana.

La Coalición argumentó también, el código de ética que "hacen inviable cualquier pretensión de favorecer a la corrupción o los intereses de los corruptos o de involucrar a la Coalición en cualquier tipo de pacto prebendario con el régimen o que alguno de susintegrantes pueda someterse al control del dictador o servir a sus intereses"