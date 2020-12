Daniel ortega se declaró abanderado de la justicia y los derechos humanos, sin autoridad moral dice CENIDH

9:30 a.m.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se declararon “abanderados” de la justicia y de los derechos humanos en una reunión virtual en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) en la que participó el Secretario General de la ONU, António Guterres.

“Y tenemos que levantar la Bandera de la Justicia y de los Derechos Humanos, porque sacudir la Conciencia de las Potencias para que entiendan, de una vez por todas, que ya en esa Batalla no solamente desaparecen, se extinguen más rápidamente los Pueblos que están en condiciones más frágiles, más expuestos, como la Región Centroamericana”, expresó en su discurso Ortega.

Crímenes de lesa humanidad

El régimen Ortega-Murillo es señalado por cometer crímenes de lesa humanidad que violentaron derechos humanos de miles de nicaragüenses a partir de abril de 2018, según informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que contabilizó 328 muertos, desaparecidos, encarcelados y miles de ciudadanos exiliados por alzar la voz para exigir justicia por los asesinados en el país.

En su Informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de las protestas sociales en Nicaragua”, la Comisión denunció los patrones comunes de violaciones a derechos humanos que caracterizaron la primera etapa de la represión de las manifestaciones sociales, tales como, el uso arbitrario de la fuerza, incluida la fuerza letal, por agentes de la policía y grupos parapoliciales para disuadir las protestas; la negación de atención médica y obstrucción del trabajo humanitario para ayudar a las personas heridas en el contexto de actos de violencia; detenciones arbitrarias; violencia y ataques contra periodistas y medios de comunicación, entre otros.

La CIDH publicó este miércoles un informe donde detallan que desde abril del 2018 el régimen Ortega Murillo ha detenido de forma arbitraria a 1614 personas.

Actualmente, Ortega-Murillo mantiene en las cárceles 118 prisioneros políticos, los familiares de los reos solicitaron la liberación inmediata por las condiciones inhumanas en las que se encuentran y lanzaron la campaña “«Sin libertad, no hay navidad». La negativa del régimen de no liberarlos demuestra el desprecio de los derechos humanos de las voces opositoras.

Ortega sin “autoridad moral”

La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Vilma Núñez de Escorcia expresó que Ortega no tiene “autoridad moral” para hablar de justicia y menos de la defensa de los derechos humanos debido al Estado de represión que mantiene en Nicaragua.

“Verdaderamente cínico e indignante que se ponga a esos niveles a manosear el concepto de derechos humanos sin siquiera saber de qué se trata ignorante no solamente en cuanto a los conocimientos sino desde el punto de vista práctico, sobre los cadáveres de 328 nicaragüenses ¿con qué autoridad moral?, no tiene de ninguna autoridad moral todo lo que hace es demagogia, con la cual quieren seguir tendiendo la nube de mentiras y desinformando al mundo que ya no le cree”, dijo Núñez a 100%Noticias.

La activista recomendó a Ortega dejar de “engañar” y respetar la lucha de los ciudadanos que desean tener un gobierno democratico.

“Toma como tontos a la comunidad internacional, que se dé cuenta que ya no engaña definitivamente que con ese discurso altisonante no engaña a nadie. Señor Ortega, Señora Murillo dejen en paz al pueblo de Nicaragua dejen que reclamemos y respeten nuestros derechos humanos, ustedes son culpables del dolor y desintegración de miles de familias nicaragüense”, manifestó la defensora.

En 2018, este organismo con amplia trayectoria fue despojado de su personería jurídica por documentar las graves violaciones que se cometieron contra manifestantes en el país.