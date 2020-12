"Como acciones que provocan zozobra en la población" así justificaron policías la exigencia que le hicieron a la opositora de Somoto Hellen Alfaro, a quien le demandaron que retirara un mural que expone las principales violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Alfaro puso el mural en la pared principal de su casa de habitación en el municipio de Somoto.

Alfaro pasó esmerada leyendo, documentándose, haciendo recortes, escribiendo en papelógrafos los principales artículos de la Declaración de los Derechos Humanos. Desde el 8 de diciembre comenzó a armarlo para que el 10 de diciembre, día de los Derechos Humanos, el mural fue expuesto en la pared de su casa.

Su sorpresa fue que este domingo, unos ocho oficiales de la sancionada policía sandinista llegaron a intimidarla y advertirle que el mural creaba "zozobra".

"Se hizo presente a mi casa una patrulla con la Comisionada Dora María Santelis y Marlon Báez, pidiéndome que quitara el mural. El mural habla sobre derechos humanos y está en mi propiedad, está en la pared de mi casa y hay un cerco de por medio. Me dijo que lo quitara que no estaba permitido por el gobierno que creaba zozobra en la gente cuando salía en las redes sociales. Lógicamente le dije que no lo iba a quitar, que estaba en mi propiedad y que era lo que yo pensaba, lo que yo sentía y que ellos no me podían obligar si se supone que vivimos en un país libre, aunque no lo es" expresó Alvaro a 100% Noticias.

Hice el mural porque violaron derechos humanos de mi madre y hermana

Hellen Alvaro, quien es opositora del régimen de Daniel Ortega tenía sus motivos para realizar el mural de la "zozobra" y es que su propia familia a como la de miles en Nicaragua, han sido víctimas de violación a sus derechos.

"Mi mamá hace como mes y medio o dos meses, le fue puesta una línea de policías en la puerta de la casa donde le decían que no podía salir y eso es una violación a los derechos humanos. Muchas personas que han sido despedidas injustamente y hasta ahora no reciben su liquidación, es el caso de mi hermana entonces por ese motivo yo hice el mural y les dije que no lo iba a quitar, porque yo no le podía irle a pedir a ella ( la Comisionada policial) que quitara su bandera del Frente sandinista solo porque a mi no me gustaba, porque estaba en su casa y no le iba a pedir eso" relató Hellen.

Según Alfaro, los policías se retiraron al ver que ella no quitó su mural, pero sabiendo como opera el régimen y fuerzas represoras avizora que pueden haber "represalias, porque así es el gobierno, ellos siempre buscan la manera. Ya no va venir tal vez la policía, va a venir juventud sandinista, ya los conozco ya sé quienes son".