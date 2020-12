El Tribunal de Apelaciones Sala Penal dos de Managua resolvió este 21 de diciembre decretar "un recurso de exhibición personal por detención ilegal a favor de Kevin Adrián Monzón Mora" y nombró a un juez ejecutor

"Este recurso va en contra del jefe del Distrito cinco de la Policía Nacionalo cualquier autoridad o funcionario a cuya orden se encuentre el detenido" dice la resolución del Tribunal de apelaciones.

El tiktoker Kevin Monzón, quien hace sátira de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue detenido ilegalmente por la sancionada policía sandinista el pasado miércoles 16 de diciembre en las cercanías del Centro Comercial Managua denunció la abogada Yonarqui Martínez en 100%Noticias.

Martínez informó que Monzón no tiene ninguna causa penal pendiente y tampoco la policía sandinista ha presentado una causa para el joven esté detenido “la familia vivió horas de terror porque no llegó a dormir, no sabíamos donde estaba, los familiares lo empezaron a buscar en los diferentes distritos" hasta que conocieron que estaba detenido en el distrito cinco de la policía.

Los padres de Monzón a través de un video demandaron la libertad de su hijo, "solo saben decir que está en proceso de investigación, como padres yo no quiero que otras familias pasen lo que estamos pasando, siempre me lo agarran de encargo al chavalo, cuando lo miran se lo llevan ya con esta son tres veces" dijo Adrián Monzón Jarquin, padre de Kevin.

El joven tik toker se encuentra con un dolor de muela en las celdas, le han logrado pasar comida y le enviaron unas pastillas, pero no tienen certeza que le hayan entregado el medicamento.

Con lágrimas en sus ojos María Isabel Mora Ramírez, madre de Kevin, también pidio la libertad de su hijo quien es inocente de los cargos que quieren imputarle. Monzón solo realiza videos en tik tok haciendo sátira de los dictadores Ortega y Murillo "no me lo pueden ver, porque me lo detienen, yo quisiera que me lo entreguen, es inocente de lo que le quieran acusar" aseguró la madre del tik toker.

La abogada señaló que el joven tiktoker fue amenazado por fanáticos y por miembros de la policía sandinista, por eso recomendó a los jóvenes opositores evitar movilizarse solos “no se puede estar callando a los jóvenes, es importante decirles que no es prudente andar solos más cuando han sido amenazados por fanáticos, cuándo son amenazados por la misma policía nacional porque en cualquier momento puede ocurrir lo que ocurrió con Kevin, él estaba trasladándose hacia un lugar y fue detenido, exigimos la liberación de Kevin”.