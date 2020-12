Bayardo Arce anuncia reformas electorales, diálogo con empresarios y defiende ley de inhibiciones

El asesor económico presidencial, Bayardo Arce, plegado a la línea represiva del dictador Daniel Ortega, defendió la recién aprobada Ley de inhibiciones y aseguró que esto no impide que se realicen reformas a la ley electoral.

"Claro que sí (habrá reformas electorales), ya también se ha abordado eso. El Presidente ya dijo que viene la discusión de las reformas electorales con las fuerzas políticas" dijo Arce al colega Jimmy Romero de VOS TV.

Sobre el plazo para dichas reformas, aseguró que "es obvio que será antes de mayo, no porque lo diga la OEA, sino porque son los plazos normales de un proceso electoral".

El asesor de Ortega, justificó la "Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz" conocida como la "Ley de inhibiciones. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro demandó al régimen derogar dicha ley porque en vez de una elección habría una "imposición" al limitar las candidaturas de los opositores.

"Inhibe a los que tienen vocación traidora que van a pedir que nos agredan, que van a pedir que nos invadan, que van a pedir que sancionen al país, no inhibe a nadie, si una persona actúa rectamente podrá correr si ese es un derecho que le da la constitución" manifestó Arce.

Reveló las características del opositor ideal que aprueba la dictadura es "el que hace oposición constructiva, legítima, que critica lo que tenga que criticar de nuestra gestión, el que hace un planteamiento a la sociedad alternativo no tiene nada por qué preocuparse por esa ley".

Arce anuncia diálogo con empresarios en Enero y se queja de sanciones

El asesor económico del régimen de Daniel Ortega, anunció que revisarán la política fiscal con empresarios. El pasado 21 de octubre, Carmen Hilleprandt, presidente de la Cámara de Comercio y Servicio de Nicaragua (CCSN) y Marcos Pierson, presidente Cámara de Industrias de Nicaragua, (CADIN) escribieron una carta al dictador Daniel Ortega a quien le pidieron una “revisión profunda” de la Ley de Concertación Tributaria y sus reformas de marzo 2019.

“Hasta la fecha las reformas han causado el cierre de empresas pequeñas que emplean miles de nicaragüenses, así como multinacionales que generan importantes recaudaciones impuesto. Hacemos esto con el interés de que con su apoyo trabajemos en la búsqueda de una propuesta tributaria que ayude a fomentar el crecimiento económico, pues vamos a seguir generando empleo y por ende volver a crecer en los asegurados ante el INSS y continuar aportando a la sostenibilidad financiera del Estado”, reza la misiva.

Arce dijo que las "medidas fiscales son exigentes porque no esperábamos un acto tan canalla de bloqueo al país y el bloqueo se dió, no nos quedó más que prolongar esa política fiscal (...) ya el Presidente lo decía en una actividad en agosto, ya en enero nos vamos a sentar con los sectores empresariales verdaderamente interesados en la reactivación, creación de empleo para revisar las políticas económicas y seguir empujando a este país adelante" y no descartó la revisión al punto de mayor demanda en lo referido al incremento en el pago del IBI.

Arce tronó contra las sanciones, y tuerce los hechos al expresar que han sido sanciones al país, cuando en la realidad Estados Unidos impuso castigos individuales a 28 funcionarios y empresas ligadas a la familia Ortega Murillo por actos de corrupción y por las graves violaciones a los derechos humanos.

"Para mi son canalladas, son actos perversos del imperio, no sé como ustedes las pueden ver de lo más normal" e indicó que las sanciones supuestamente los "vienen a fortalecer más (...) no olviden que nosotros derrocamos a una dictadura bajo un principio, patria libre o morir".

Y repitió la misma versión de Ortega y Murillo que fue por "golpistas y terroristas" que se frenó la economía, la inversión extranjera directa, se burló de los manifestantes a quienes el régimen reprimió y sigue persiguiendo desde el 2018 "¿ y quiénes fueron los que protestaron? los que menos tenían justificación, gente que no era trabajadora, que no era asegurada, que no era nada, pero que fue movilizada, algunos de ellos que estaban calientes cuando quisieron hacer el escándalo de Bosawas".

Arce no acepta que los inversionistas no llegan al país por la falta de seguridad jurídica y del estado policial, ya que según él hay "amenazas" a "empresarios que nos han dicho con sinceridad a nosotros que eventualmente tienen temor de que les apliquen sanciones por hacer inversiones en Nicaragua y lo dicen empresarios nacionales y extranjeros eso es canalla, perverso de esa política.

"Vamos a ver si este nuevo gobierno (en Estados Unidos) va a serguir la política salvaje de el gobierno de Trump" mencionó