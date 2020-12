Tiktoker Kevin Monzón denuncia a Comisionado Jaime Vanegas por torturarlo en la cárcel

El tiktoker Kevin Monzón, conocido por su crítica en forma de sátira contra Daniel Ortega y Rosario Murillo, denunció en su cuenta de twitter al Comisionado General Jaime Vanegas, quien lo golpeó mientras estuvo en la cárcel.

"Este el jefe de la policía Sandinista este es uno de los que me golpearon, y me decía que nunca iba a volver a ver a mi mamá, este señor, procedió y me decía que, me habían encontrado marihuana en mi bolsito para abrirme una acusación en mi contra. Delincuente con uniforme Cara de náusea" escribió Monzón.

kevin ha sido capturado en tres ocasiones, solo por realizar videos contra el régimen Ortega Murillo y los fanáticos seguidores que cometen violaciones a los derechos humanos.

"Ese señor me golpeó duro en la cara, y nuevamente me pegó en el pecho" denunció Monzón sobre el Comisionado Vanegas.

En declaraciones a 100% Noticias Monzón aseguró que el pasado 16 de diciembre en horas del medio día agentes policiales lo capturaron, sin darle explicación. Estando en la estación cinco de la policía le "exigí a ese capitán porque le dicen capitán" (al Comisionado General Vanegas) que le diera derecho a una llamada.

"De igual manera me revisó un bolso que andaba, donde andaba una imagen alusiva a todos los presos políticos, y vino él, dio la orden a un oficial a que me pegaran, me pegó duro en la cara, me pegó en el pecho y este señor, ese capitán jefe de la policía, le decía a otro, que estaban ahi que me pusieran marihuana, me pusieron un gran pucho de marihuana en mi bolso porque ellos lo que querían era callarme, entonces yo le decía no me la fumo, no la vendo, ni mucho menos la voy a regalar, porque es algo baboso al decir que yo ando marihuana, cuando realmente, ellos se pusieron molestos por los videos en tiktok que me encontraron, y ellos me decían que ya no iba a volver a ver a mi mamá" declaró Monzón.

Tras la agresión Monzón, retó a los oficiales "echame 60 años, 70 años porque ustedes tienen esa maldita maña de condenar a la gente que piensa diferente".

La Policía metió a Monzón en la celda 9 y luego a la celda 6 donde habían "23 presos, exponiéndome al covid, porque no dejaban entrar mascarillas, ellos pensaban que esos chavalos me iban a golpear, y uno de ellos gritó libertad, libertad (...) los presos me decían que a mi no me iba a pasar nada y que cualquier cosa se lo iban a transmitir a mi familia" recordó Monzón con agradecimiento a los presos comunes con quienes compartió.

Leer más: Policía sandinista libera al tiktoker Kevin Monzón

La Policía al liberarlo le dijo que "estuviera con perfil bajo", pero Monzón reitera que él seguirá grabando videos en tik tok contra el régimen de Daniel Ortega "sé que esta gente está acabada".

Monzón estuvo siete días preso en el distrito cinco de la sancionada policía en Managua, una detención ilegal que la reconoció el Tribunal de Apelaciones de Managua que por insistencia de su abogada Yonarqui Martínez, aceptó el recurso de exhibición personal el pasado 21 de diciembre.

Siga leyendo: Tribunal de Apelaciones: Tik Toker Kevin Monzón está bajo "detención ilegal"

"Este recurso va en contra del jefe del Distrito cinco de la Policía Nacionalo cualquier autoridad o funcionario a cuya orden se encuentre el detenido" decretó el Tribunal de apelaciones