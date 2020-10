Dirigentes del CxL denuncian asedio policial en contra de sus directivos departamentales y municipales

Representantes del partido político Ciudadanos Por la Libertad se presentaron a las instalaciones de la Comisión Permanente de Derechos Humanos para denunciar de manera pública el acoso que vivieron los dirigentes nacionales de este partido y los lideres locales en Boaco por parte de la sancionada policía sandinista.

Alexander Gómez coordinador de la juventud nacional del CxL aseguró que el pasado 13 de septiembre una delegación de jóvenes por la libertad "nos dirigíamos al municipio de Boaco para reunirnos con dirigentes y jóvenes de Boaco, en ese momento no nos permitieron entrar, un retén policial cercó la ciudad, nos pidieron nuestros datos, fuimos requisados por la policía y nos decomisaron bienes del partido como gorras, bandera camisetas y pulseras y fuimos expulsados del departamentos escoltados por patrullas de la policía” dijo Gómez.

Por su parte Eduardo Román también directivo de la Juventud del CxL reprochó que estas violaciones son constantes y violan el derecho constitucional a la libre circulación dentro del territorio nicaragüense.

"Nosotros como ciudadanos tenemos derecho, así como a organizarnos políticamente, podemos ver que esto ha sido algo constante por parte del gobierno sandinista” dijo Román.

Asimismo, otro dirigente del partido político Augusto Valle, destacó que este 2 de octubre se dirigieron al departamento de Boaco y sufrieron el mismo asedio policial a eso de las 2 de tarde en el empalme de Boaco, “4 horas perseguidos, vigilados toda la noche y posteriormente asediado hasta que retornamos a Managua… aparte del peligro que abordamos nosotros es el peligro que tiene nuestros directivos tanto departamentales como municipales” agregó el exdiputado Valle.

“Nosotros como CPDH estamos procediendo a recibir la denuncia, nos solidarizamos con el partido CxL por este asedio y amenazas que están siendo objetos, definitivamente es una situación difícil la que esta atravesando Nicaragua, ya los nicaragüenses hemos perdido, o pretenden quitar ese derechos constitucional de podernos movilizar libremente y este brazo represor que se ha vuelto que es la policía… es el verdugo de los nicaragüenses… vamos a informar a las instancias, a la misma OEA que si se está pensando de cara a un proceso electoral no hay condiciones” señaló Marcos Carmona Secretario Ejecutivo de la CPDH.

De igual manera Kitty Moneterrey Presidenta del partido Ciudadanos por la libertad mencionó “no nos estamos olvidando de los verdaderos héroes de esta lucha y no me refiero lamentablemente a las víctimas de la rebelión, me refiero a todos aquellos que en el interior del país sufren la represión y amenazas, me refiero incluso a la CPDH que es la última organización de derechos humanos que nos queda en el país… se trata de hacer una lucha cívica pero que también debemos entender que una vez que regresamos de esa gira de los territorios hay una represión contra todos los directivos que se están tratando de organizar” dijo Monterrey.