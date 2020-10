11:40 a.m.

La sancionada policía sandinista asedió una reunión de la Coalición Nacional que sostuvo un encuentro para conformar la estructura departamental en Masaya. El Comité Nacional denunció espionaje político a la organización.

El líder del Movimiento Campesino y representante rotativo de la Coalición Nacional, Medardo Mairena, condenó el hostigamiento y persecución del régimen sandinista a través de la policía “el régimen se pone nervioso está con miedo, le tiene miedo al pueblo, por eso pretende impedir que nos organicemos, infundiendo miedo según ellos. Estamos conscientes que Nicaragua nos pertenece a todos y que hay una Constitución Política que nos respalda para organizarnos, unirnos, qué es lo que estamos haciendo en este momento, este pueblo ya entendió que necesitamos salir de esta dictadura que es insoportable”, expresó en una transmisión en vivo por Artículo 66.

#Nicaragua Asedio policial en Masaya a Coalición Nacional que conforma estructura departamental

Más información en https://t.co/jRSkdA4T4z pic.twitter.com/5HqG9SkSbe — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) October 11, 2020

Miguel Mora denunció el asedio acompañado de turbas sandinistas “Cómo puedes observar se tomaron todo el perímetro como que vienen delincuentes están queriendo intimidar mandando a turbas, nosotros vamos a proseguir con la organización no estamos cometiendo ningún delito estamos haciendo nuestra labor como ciudadanos nicaragüenses de organizarnos” expresó.

LEER MÁS: Coalición Nacional juramenta a estructuras de León, pese a las amenazas y asedio policial

En el encuentro, Mairena agradeció la valentía de los asistentes en medio del asedio policial “que podamos juntos lograr la democratización, estamos consciente de la necesidad de hacer este trabajo que está más cerca y que muy pronto podamos lograr la libertad de los presos políticos, estamos en deuda con los secuestrados políticos”, dijo.

#Nicaragua Medardo Mairena agradeció la valentía de los asistentes en medio del asedio policial durante la reunión de la Coalición Nacional en Masaya https://t.co/jRSkdA4T4z pic.twitter.com/IgXU0nmJ1P — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) October 11, 2020

Yubrank Suazo de la Alianza Cívica Masaya aseguró que directivos no fueron informados de reunión de Coalición en Masaya, que fue hasta la media noche que invitaron y asegura que no recibió llamada de Miguel Mora, a como lo expresó en Artículo 66.

En la transmisión de Artículo 66, el periodista Noel Miranda preguntó a Mairena ¿No sé si escuchó lo que dice Yubrank Suazo que no se le invitó a la juventud de la Alianza?¿ Se le está haciendo un lado? y Mairena respondió "Nosotros hemos estado constantemente en ese esfuerzo, a pesar de los ataques de la redes sociales, a pesar de la ofensas, muchas veces, diciendo que los hemos querido a apartar (...) si no tienen información completa es alguna deficiencia de su representantes que está dentro de la Coalición, por el hecho que tienen más de dos meses de no participar en las reuniones, pero el mensaje les llega todos los días de cada una de las reuniones que convocamos para que hagan presencia, sino hacen presencia lo lamentamos. Hay que ser más humilde deponer los intereses y en realidad nos pongamos los pantalones de los familiares de secuestrados políticos, en los familiares de aquellos que perdieron a sus seres queridos y que una vez por todas salgamos de esta dictadura y regresar a la democracia", dijo el Líder Campesino.

#Politica Yubrank Suazo de la Alianza Cívica Masaya dice que directivos no fueron informados de reunión de Coalición en Masaya, que fue hasta la media noche que invitaron y asegura que no recibió llamada de Miguel Mora, a como lo expresó en Artículo 66 https://t.co/c5dRYgSiMV pic.twitter.com/xtOmoEkA2G — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) October 11, 2020

Ayer, en un operativo dirigido por el jefe de la Policía en León Fidel Domínguez amenazó y hostigó a miembros de la Coalición Nacional. La policía tomó fotografías y realizó requisas arbitrarias a integrantes como a Felix Maradiaga, y otros representantes de distintas organizaciones.

LEER MÁS: Jefe policial de León Fidel Dominguez amenaza a Miguel Mora y a Marlon Powell

El gran despliegue policial combinado con fuerzas paramilitares, Dominguez amenazó a Miguel Mora y Marlon Powel. Como parte de los ataques a los medios de comunicación independientes que hicieron cobertura en la actividad, la policía de tránsito aplicó multas exageradas de hasta 3,000 córdobas al conductor del medio digital Artículo 66. También se aplicaron multas a casi toda la caravana de la Coalición Nacional cuando concluyó la reunión y venían de regreso a Managua.