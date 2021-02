Rosario Murillo lanza indirectas a Cristiana Chamorro tras su denuncia en CNN

La sancionada vicepresidenta Rosario Murillo desempolvó nuevamente su discurso de “traidores a la patria” y regresó con indirectas a la “familia que se han creído dueños” del país. A propósito, que Cristiana Chamorro, periodista e hija de la expresidenta Violeta Barrios, denunció en CNN en Español la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y su normativa, que califica de “agente extranjero” a las organizaciones que reciben financiamiento externo.

En su intervención este mediodía, Murillo expresó que “no venden” la patria, a pesar de que la dictadura de Daniel Ortega en junio de 2013 aprobó la Ley 840, creadora de la concesión canalera al chino Wang Jing, la cual despojaba de sus tierras a miles de campesinos.

“No vendemos la patria, no andamos en venta, no vendemos la patria, no nos vendemos ni nos rendimos, trabajamos con amor y esperanza, no entregamos los bienes del pueblo a personas, a familias que siempre se han creído dueños del país, no, aquí trabajamos para que el pueblo siendo jefe de Estado, siendo presidente siga protagonizando complementandonos”, expresó.

Según la vicemandataria, no van a permitir que el “odio” se exprese nunca más en Nicaragua, en referencia a las protestas cívicas en abril 2018, año en que el régimen inició la instalación de un Estado de facto.

“Porque la pobreza genera incertidumbre, sufrimiento, angustia, la pobreza es enemiga de la paz, es un pecado, contra esa pobreza hemos luchado, eso es lo destruyeron los enemigos del pueblo hace tres años, ni pudieron ni podrán (...) nunca más vamos a permitir que el odio se exprese en Nicaragua, con odio nunca más, (...) no permitir que nunca nos vuelva a atropellar el odio, el afán de dominio, el afán de someternos, nunca someternos, nunca a esa condición claudicante, que a lo largo del historia creyéndose superiores han vendido la patria, nunca más, ni odio, ni venta de la patria”, manifestó Murillo.

Cristiana Chamorro denuncia Ley Putin

Las declaraciones de la vicepresidente ocurren un día después que Cristiana Chamorro, denunció en CNN en Español que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro suspendió operaciones en rechazo a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y su normativa, que califica de “agente extranjero” a las organizaciones que reciben financiamiento externo.

“En este caso, estoy trabajando en este momento en buscar ese consenso en las fuerzas políticas. Actualmente como lo dije hace algunas semanas, le dije si a Nicaragua, estoy lista para servir y en el momento determinado que todos nos organicemos y veamos cuál es el vehículo más acertado para ir a las elecciones, competiré con otros contendientes que hay, obviamente a quienes respeto y valoro su presencia en la arena política y vamos a ver como termina esta unidad que estoy segura que se va a lograr, se va a lograr estoy segura”, manifestó Chamorro en el programa de Camilo Egaña.