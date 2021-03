Policía sandinista retiene a excarcelado político para preguntar ¿a qué precandidato opositor apoya?

El excarcelado político y representante de la Alianza Cívica en Matagalpa, Noel Valdez, denunció que fue detenido en el aeropuerto internacional Augusto C. Sandino por oficiales de la sancionada policía sandinista, cuando regresaba de realizar diligencias personales en Miami, Estados Unidos.

“Cuando llegué al aeropuerto, detrás de la ventanilla de migración donde revisan los documentos migratorios vi que había un ambiente de seguridad reforzada, habían perros policías detrás de la ventanilla donde yo iba a presentar mis documentos, había antimotines y policías presentes, ya presentía que me estaba esperando” denunció Valdez a Voces en Libertad.

Además, el excarcelado político manifestó la policía sandinista lo interrogó sobre los motivos de su viaje a Estados Unidos “pusieron mis maletas en el suelo y un perro policía olfateó, de repente me dijeron que habían dado una alerta por lo que me hicieron pasar a un cuarto de investigación donde estaban 8 oficiales de civiles y antimotines los que les cuestionaron cuál había sido el motivo de su visita a Estados Unidos”.

¿Por qué apoyaba a Juan Sebastián Chamorro?

Según el denunciante, en el cuarto de interrogación le cuestionaron ¿por qué apoyaba a Juan Sebastián Chamorro?, quien es aspirante a la presidencia de la República.

“Mi gira era más que todo familiar andaba viendo a mis hermanos, me preguntaron que porqué estaba en la Alianza Cívica, porque apoyaba a Juan Sebastián Chamorro, aunque después ellos repetían las preguntas de forma diferente decían que a qué precandidato de los opositores apoyaba yo, por que era asesor de Alianza Cívica y pues yo no soy nada de eso, ni tengo candidato, ni estoy asesorando a nadie, simplemente vivo en el territorio de Matagalpa después de que salí de la cárcel donde me tuvieron injusta y arbitrariamente por más de 10 meses” explicó el opositor.