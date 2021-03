Medardo Mairena denuncia a Comisionado General Vladimir Cerna por detención ilegal

El líder campesino Medardo Mairena denunció a la sancionada policía sandinista por detenerlo ilegalmente y trasladarlo a la estación policial en el distrito V en Managua. La Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) señala que los oficiales cometieron el delito de abuso de autoridad contra Mairena.

Además, el dirigente expresó que fue amenazado por el Comisionado General Vladimir Cerna, jefe de patrulla del Complejo policial Ajax Delgado, quien lo señaló de “asesino” por el confuso tiroteo en la comunidad Morrito, del departamento de Río San Juan.

“Se nos montaron dos oficiales en la camioneta que avanzaremos hacia el distrito 5 preguntamos ¿cuál era la razón? que cuando llegáramos nos iban a decir, nos tuvieron retenido en el distrito. Cuando llegó Vladimir Cerna fui amenazado que agradezca ¿no sé quién? que no tiene orientación diferente, sino, no estuviera en ese lugar, la amenaza es fuerte para intimidarnos. También dijo que éramos unos asesinos por los policías muertos en Morrito, cuando nosotros no somos asesinos dijo que “no se le olvidaba lo del Morrito y que había perdido 22 compañeros” todos sabemos quienes tienen las armas nosotros caminamos desarmado pero ni un cortauñas para decir que atentamos contra la ciudadanía”, manifestó Mairena.

El abogado Pablo Cuevas de la CPDH señaló que la policía cometió abuso de autoridad por lo cual procedieron a documentar el caso para restituir sus derechos cuando se respeten las leyes en el país.

“Un acto de abuso de autoridad, las autoridades de detener pero en el marco de la norma y leyes (...) tienen que tener causales sustentadas, razones lógicas y legales (...) lo que acontece con Medardo es una acción de abuso de autoridad que conlleva la comisión de un delito y violación a derechos humanos como el derecho a la movilización de este ciudadano (...) Estamos procediendo con las herramientas que la ley nos da para hacer diligencias y procurar restituir derechos, documentando los abusos cometidos por las autoridades”, expresó el defensor.