Fanático sandinista culpa a periodistas de canal 10 por alza de combustibles y sanciones a Petronic

El fanático sandinista que se identificó como William Palacios atacó verbalmente a un equipo periodístico de Canal 10, a quienes responsabilizó por el alto precio de los combustibles y por las sanciones impuestas a Petronic. El Jefe de prensa del Noticiero Acción 10 calificó de “ridículo” los señalamientos.

En la página de facebook “La Patria de Sandino” colgaron el video con la descripción “El pueblo está cansado de estos vende patria. Excelente por el compañero decirle la verdad a los mercenarios de Canal 10”. En el vídeo se observa que el equipo periodístico realizaba una cobertura en la gasolinera Federación Nicaragüense de Cooperativas de Taxi (Fenicootaxi), cuando el fanático llegó en una motocicleta y los culpó por los altos precios de los hidrocarburos y sanciones.

“Yo soy comerciante por qué no me graban, yo quiero protestar, pero quiero protestar contra ustedes, me llamo William Palacios. Sigan pidiendo sanciones para el pueblo, miren cómo está la gasolina alta: degenerados, sinvergüenzas, corruptos, viven pidiendo sanciones contra el pueblo, como está la gasolina cara porque tienen a la Petronic cerrada, grábeme no los estoy agrediendo, estoy protestando”, expresa el militante sandinista.

El jefe de prensa del noticiero Acción 10, Mauricio Madrigal, informó que la periodista Xóchitl Mendoza estaba preguntando sobre los precios del combustible cuando llegó un fanático.

“Fanático sandinista ataca verbalmente a una periodista de Canal 10 y su camarógrafo y los responsabiliza ridículamente del alto costo de la gasolina. Los periodistas solo informan, no imponemos sanciones ni el precio del combustible”, dijo Madrigal.

Sanciones

En diciembre del 2019, el departamento del tesoro de Estados Unidos sancionó a Rafael Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial, por lavado de dinero y apoyo a la corrupción, pero también sancionaron a varias de sus empresas y otras que administra como, la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo S.A. (DNP), Inversiones Zanzibar S.A., y Servicios de Protección y Vigilancia El Goliat.

El analista económico, Enrique Sáenz, señala al régimen de Daniel Ortega por los incrementos desproporcionados en los combustibles “la mafia en el poder se mantiene para seguir cometiendo este tipo de atracos, robos, como hay mucha indignación por la represión a veces pasa desapercibido, pero el exceso de codicia es evidente”, dijo.