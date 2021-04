Monseñor Báez: debemos crecer en confianza recíproca para la unidad

En la homilia de este domingo 11 de abril el obispo auxiliar de Managua Monseñor Silvio Báez se refirió a la paz y la unidad que debemos construir, al mismo tiempo llamó a crecer en confianza recíproca.

“Si en la sociedad queremos abrir senderos de unidad, debemos crecer en confianza recíproca. Por una parte, hay que esforzarse por hacer creíble la propia palabra, sin engañar y diciendo siempre la verdad; pero también hay que superar el infantilismo de quien exige demasiadas condiciones para ponerse de acuerdo y caminar juntos” mencionó el religioso.

Asimismo, destacó que la sociedad está profundamente dividida y enfrentada, en la que domina la desconfianza de unos hacia otros y pareciera que están condenados a no entender ni unirse “por eso, tenemos necesidad urgente del don de la paz del Señor Resucitado. No hay paz social sin paz interior en las personas. Quienes tienen el corazón amargado, esclavo de mentiras inconfesables o lleno de ambiciones egoístas, no podrán nunca colaborar al entendimiento y a la unidad. Sin paz en el corazón viviremos siempre con un profundo vacío interior y no podremos transmitir ni paz, ni gozo ni esperanza. Sin paz en el corazón solo irradiaremos sospecha, división y miedo. Pidamos a Jesús Resucitado el don de su paz, para poder ser agentes de unidad y constructores de paz” agregó Báez.

También el religioso señala que “cuando no aceptamos, por principio, la palabra de los demás, cuando dudamos siempre de lo que nos dicen, obstaculizamos las relaciones y destruimos el camino hacia la unidad” recalcó en su sermón Monseñor Silvio Báez.

Monseñor Silvio Báez se encuentra fuera de Nicaragua desde 2018 luego que el Papa Francisco le hiciera un llamado para encomendarle una misión especial, el religioso nicaragüense ha sido una de las voces mas criticas en contra del dictador Daniel Ortega en Nicaragua.