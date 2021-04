Tío de niño abandonado en frontera de EEUU pide comprensión para la madre del menor quien está secuestrada

9:23 a.m.

Misael Obregón, tío de Wilton Gutiérrez Obregón, el niño nicaragüense encontrado abandonado en la frontera EEUU-México, hizo un canal en la plataforma de YouTube para ayudar de alguna manera a su sobrino que aún está en un albergue en Texas, el tío del menor manifiesta que estará informando del proceso de su sobrino quien continua a la espera de que se lo entreguen.

Lea Además: Niño nica abandonado y su mamá fueron secuestrados por traficantes, aseguró tío del menor

A todos los que miren este video les estoy informando que este es mi canal de Youtube asociado con mi sobrino Wilton Aniel, el niño perdido en la frontera, les informó que este va hacer el canal del niño oficial, de aquí vamos hacer los videos con él, mientras el venga yo les voy a estar informando de todo lo que pase con el como va el proceso, cuando a mi me lo den yo voy hacer un video en vivo en el aeropuerto para mostrárselo a ustedes que el niño ya está conmigo” expresó Misael Obregón.

Asimismo, el tío del menor pidió comprensión para su hermana y manifestó que no es nada fácil por lo que ella está pasando, “espero también que comprenda a mi hermana, no es fácil por lo que ella está pasando, no es solo de decir y criticarla, que mala madre que abandonó al niño y pues la circunstancia ustedes ya la saben” dijo Obregón en su primer video de YouTube.

Historia del caso

El niño nicaragüense abandonado en la frontera sur de Estados Unidos viajaba junto a su madre, pero fueron secuestrados por traficantes, quienes pidieron rescate por ellos, informó Misael Obregón, quien se identificó como tío del niño nicaragüense en una entrevista al periodista Miguel Mendoza.

Recuerde Leer: Encuentran a niño nicaragüense abandonado en el desierto de Texas, Estados Unidos

El tío del menor informó que su hermana (secuestrada), su sobrino y dos de sus hijos fueron separados en el trayecto “El salió de Nicaragua acompañado con su mamá. El niño no salió solo en ningún momento. Y al llegar a la frontera de México, a la mamá la agarró Migración de Estados Unidos, junto con el niño, pero desgraciadamente los deportaron inmediatamente para México”.