Golpean a reo político Wilmer Mendoza, lo trasladan a celdas de máxima seguridad

11:33 a.m.

Belkis Vega, esposa del preso político Wilmer Mendoza, denunció las agresiones de las que está siendo víctima por parte de las autoridades del sistema penitenciario, además manifestó que Mendoza fue trasladado a la celda de máxima seguridad sin explicarle el por que de la decisión

“El viernes 16 de abril por la mañana mi esposo se encontraba bañándose cuando llegó el funcionario conocido como “Malanga” pero su nombre es Jorge Jarquín, junto a las tropas de los negros que son los antimotines, junto el subdirector del sistema penitenciario Juan Palacios, le dijeron a mi esposo que iba de traslado y él les preguntó que por qué y “Malanga” sin mediar palabras le propino una patada en el rostro y lo empezaron a golpear las tropas a vista del subdirector Palacio, lo sacaron a golpes y a patadas, enchachado de manos y de pies, trasladándolo a máxima seguridad conocida como la 300” dijo a 100% Noticias Belkis.

Asimismo, la esposa del reo político Mendoza reveló que el funcionario Bladimir Chávez mandó a llamar a un médico para que le revisara al preso político el ano para saber si esta tenía un celular guardado, acción que el Wilmer se opuso motivo por el cual le propinaron una fuerte golpiza que lo dejo convulsionando.

“Bladimir Chávez lo dejó tirado en el pasillo, atado con grilletes de mano y pies para atrás y llamó a un doctor para que el doctor según le metiera la mano en el ano para buscarle un teléfono a lo que mi esposo se opuso y le dijo que porque si le estaba explicando que tenia dos plomazos en la rodilla, dejándolo convulsionar de la gran golpiza que le pegaron, no le importó a Bladimir Chávez, ni a Roberto Guevara que es el director de máxima seguridad, lo dejaron tirado como un perro, viéndolo convulsionar, y como vomitaba a lo que Roberto Guevara le dijo que si se Moria o no a el no le interesaba que era un golpista terrorista” expresó Belkis Vega.

Belkis Vega manifiesta que esta información fue brindada por su esposo el pasado 20 de abril que ella lo correspondió visita en el sistema penitenciario y lo pudo observar el rostro inflamado y sus manos también, la vista se dio a través de un vidrio y un teléfono, sin contacto físico aseguró Vega.