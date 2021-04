Madre e hijo, víctimas del accidente de Matagalpa enterrados en el mismo ataúd

Una situación muy triste y lamentable se vivió en una humilde vivienda ubicada en el barrio “Las Madres”, en la ciudad Río Blanco, Matagalpa, donde el cuerpo ya sin vida de Oneyda del Carmen Mejía Reyes reposaba junto al de su hijo de tres años en el mismo ataúd, después de que ambos fallecieron en el accidente de tránsito ocurrido en Matiguás, Matagalpa reporta Stereo Romance.

Asimismo, se conoció que una sábana blanca cubría los cuerpos de madre e hijo dentro de la caja fúnebre, solo sus rostros quedaron al descubierto. Los familiares de Oneyda y el pequeño decidieron que los dos compartieran el féretro color café.

Gloría Díaz Reyes, el pasado 22 de abril comentó con profundo dolor, mientras se realizaban los preparativos del velorio de su hija de 21 años y su nieto, que la joven cumplía años este 22 de abril.

Doña Gloria refirió en una entrevista para el medio de comunicación RB3 canal de la Zona Láctea que la última vez que vio a Oneyda del Carmen Mejía Reyes y al pequeño de tres años identificado con las iniciales E.D.M fue hace cuatro días.

Tragedia se registró en Matiguás

“Hace como cuatro días estuve aquí y estuvimos platicando. No dilató mucho tiempo, porque andaba muy apurada. Sólo me dijo que me cuidara. Eso fue todo ella se fue, porque andaba rápido”, expresó.

La tragedia en la que perdieron la vida la ciudadana de 21 años y su hijo se dio exactamente en la comunidad Paso Real en el municipio de Matiguás, en el departamento de Matagalpa cuando el camión en que viajaban miembros de una iglesia evangélica y una camioneta color blanco, doble cabina chocaron de manera frontal así lo informaron medios de comunicación de la localidad.

Fuentes de la sancionada Policía sandinista confirmaron que las víctimas pertenecían a la iglesia El Buen Samaritano y habían llegado a la zona, para celebrar el cumpleaños en su casa a uno de los creyentes.