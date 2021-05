Manuel Guillén: "primera vez que una agrupación política pide mi cabeza por una caricatura"

8 a.m.

El caricaturista Manuel Guillén respondió a las críticas del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) que envió una carta a Jaime Chamorro Cardenal, director de La Prensa, para que tome acciones contra Manuel Guillén por la publicación de una caricatura que consideran un “insulto” y un ataque de odio contra una mujer. Guillén dijo que es la primera vez que una agrupación política pide su “cabeza” por una caricatura.

“Yo trató muy humildemente con mi trabajo de ser un poquito fiscalizador de la cosa pública como lo haría un periodista, sólo que yo utilizo otras herramientas, esa es básicamente la función de caricaturista y como una agrupación política pida tu cabeza a un diario porque no le gustó una caricatura eso no lo habíamos visto en la historia, pues nadie había pedido mi cabeza por una caricatura no sé si sentirme orgulloso o preocupado”, dijo el caricaturista en una entrevista a Luis Galeano en Café con Voz.

Con 25 años en La Prensa, Guillén explicó que a través de su trabajo criticó a los ex presidentes Violeta Barrios de Chamorro, Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños e incluso a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, ninguno pidió su cabeza.

“En el tiempo de la señora Violeta Chamorro, una dama de la democracia, y eso es indiscutible yo critique de manera fuerte en su mismo periódico siendo empleado del periódico, tuve algunos encontronazos con los editores normal, jamás trascendió (...) un ejemplo de lo que ha sido la tolerancia que habíamos tenido hasta hoy entre comillas, el periódico me han permitido expresar durante todo este tiempo mi opinión aunque no siempre coincida con el Editorial, debería de haber una coincidencia entre el editorial y la caricatura, pero a veces no coinciden, eso es parte de la tolerancia que se ha practicado en el diario”, dijo

Los suscritos Miembros del Comité Ejecutivo Nacional y Presidentes Departamentales del Partido Ciudadanos por la Libertad, hemos conocido con estupor e indignación la ofensiva y grotesca caricatura firmada por el señor Manuel Guillén y publicada por el diario @laprensa. pic.twitter.com/yiuW4H0xWA — Ciudadanos por la Libertad (@CxLibertad) April 30, 2021

El caricaturista rechazó que la imagen publicada sea un ataque de género, por el contrario, alegó que la imagen fue manipulada por la agrupación política.

“No sé en qué momento en la caricatura por el hecho de ser mujer y política son inmunes a la crítica es mi pregunta porque no veo un ataque de género, ahí en esa caricatura yo estoy criticando la actitud de un político al margen de su género en esa caricatura, no tiene ningún asidero, segundo en esa caricatura yo no estoy diciendo que ella es responsable de esos muertos yo no estoy diciendo eso, pero esa fue su interpretación de esa caricatura”, explicó.

Por otro lado, Guillén aseguró que no se trata de ningún ataque de “odio” como CxL señaló, “esta agrupación política dice está es la casilla ningún otro que se diga oposición tiene la autoridad que tiene esta casilla y esta es la casilla auténtica para ir a una elección presidencial, es decir básicamente está promoviendo es división, no sé de dónde sacan lo del ataque de odio, ellos mismos con su posición evidencian lo que yo digo en la caricatura, pero la caricatura no está diciendo vayan y acaben con ellos, sino que evidencia una posición política que tiene el rechazo de mucha gente”, indicó