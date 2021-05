Trabajadores de zona franca New Holland en huelga de brazos caídos

11:52 a.m.

Esta mañana se conoció que trabajadores dentro de las instalaciones de Astro Cartón en la maquila New Holland viven momentos de tensión y exigen un acuerdo de manera inmediata, porque de lo contrario se irán a protestar.

Una de las trabajadoras de esta industria manifestó que el personal del sindicato salió de recursos humanos de la empresa New Holland y les dijeron que se habían acabado las negociaciones, sin embargo, no les dieron respuesta a sus demandas.

“Salieron de recursos humanos ellos mismos los del sindicato diciendo que ya la negociación había se había terminado y nosotros lo que queremos que nos paguen a como es, no que nos van a dar la tontera que nos quieran dar, porque aquí nadie nos informa de cómo se nos va a pagar” manifestó una de las trabajadoras.

Por su parte, el doctor José Antonio López manifestó a 100% Noticias que, “el caso de esta de New Holland es un caso de antaño, hay que recordar que primeramente hubo un despido de 884 trabajadores de manera ilegal en contubernio con las autoridades del ministerio del trabajo, sin seguir el debido procedimiento, que el procedimiento administrativo laboral obliga, de esos 884 trabajadores, 176 demandaron acción de reintegro que ahorita en la actualidad está en el tribunal de apelaciones, tengo entendido que los trabajadores de la New Holland que quedan casi 1000 trabajadores se fueron a la huelga de brazos caídos” manifestó López.

De igual manera, el defensor señaló que “supuestamente había una negociación de un despido, del cierre de la empresa por supuestamente problemas económicos pero no está ventilado todavía, tengo entendido que esta empresa había puesto fecha límite para cierre de operaciones en Nicaragua para ahorita el 28 de mayo pero como que la empresa no quiere reconocer el convenio colectivo, no quiere aceptar la propuesta que le está haciendo los trabajadores por eso es que se fueron a la huelga de brazos caídos para ver cómo resuelven esta situación” explicó el abogado a 100% Noticias.