Pastores que dieron falso testimonio en CSE contra PRD afines a dictador Daniel Ortega

El presidente y representante del Partido Restauración Democrática (PRD), Saturnino Cerrato acusó al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y a los magistrados del poder electoral, leales a Daniel Ortega, de promover y cancelar la personería jurídica de su partido.

Cerrato dijo, que ninguno de los pastores evangélicos que impugnaron su alianza con la Coalición Nacional pertenecen al PRD, por el contrario, son miembros de las Comisiones de Paz instauradas por el régimen de Daniel Ortega a partir del 2018.

“Son pastores que pertenecen a las Comisiones de Paz del Frente Sandinista. Quien sabe que hay motivación detrás de estos señores, pero no son del PRD. No son militantes, nunca han pertenecido y no tienen motivación legítima para hacer una impugnación, porque no son del PRD”, explicó Cerrato.

LEER MÁS: CSE cancela personería jurídica a PRD

En la notificación que envió el CSE señala que las personas que interpusieron la impugnación son: Francisco Javier Martínez Godínez, Teresa Vanegas López, Sergio Francisco Martínez Tinoco, Reverendo Daniel Alfonso Manzanares, Jonathan Pérez Gutiérrez, Rudy Antonio Ruiz, Elías Alfonso Urbina Zavala, Walter Efraín Vázquez Rodríguez, Francisca Bermúdez, Juan Carlos Torres Martínez y Francisco José Padilla Martínez.

100%Noticias rastreó los nombres de los ciudadanos que impugnaron al PRD y encontró que los pastores son afines al partido gobernante y uno de ellos ligado al pastor Omar Duarte, de la Iglesia Ríos de Agua Viva.

Francisco Javier Martínez Godínez y Teresa Vanegas López, son presidente y vicepresidente de la “Asociación Ministerio Familiar Oasis de Amor Cristiano”, inscrita en agosto de 2020. Ambos están a cargo del Ministerio Familiar Oásis de Amor, ubicado en el barrio El Pilar en Managua. Incluso Vanegas López, es regularmente entrevistada por medios oficialistas, entre ellos el portal 19 digital, medio de propaganda del FSLN.

Sergio Francisco Martínez Tinoco es un pastor evangélico, presidente de la Asociación de Iglesias Estableciendo el Reino de Jesucristo, la que puede abreviarse como “E.T.R.J.” inscrita en abril del 2014. Martínez Tinoco creó el Ministerio Estableciendo El Reino De Jesucristo que opera de los semáforos del antiguo Vélez Paiz 2 c abajo 1 al lago en Managua.

Daniel Alfonso Manzanares es pastor evangélico, casado, residente en Managua. Es presidente de la Asociación de Iglesias Apostólicas Pentecostés Fuego de Dios (AIAP), inscrita en octubre de 2017. El domicilio de la Asociación está ubicado en Managua y puede establecer sedes, sub sedes u oficinas filiales en cualquier parte del territorio nacional.

SEGUIR LEYENDO: Daniel Ortega acusa a embajador de EEUU de "presionar" a partidos para "vender a su candidato"

Jonathan Pérez Gutiérrez es el presidente de la Asociación Cristiana Iglesia de Dios de Nicaragua Bethel (ACIBETHEL), inscrita en marzo de 2010, con domicilio en el barrio Lomas de Guadalupe de la ciudad de Managua.

Ruddy Antonio Ruiz es pastor evangélico y vive en Managua. Ruiz está ligado al pastor Omar Duarte de la Iglesia Ríos de Agua Viva. En 2017, Ruiz fue uno de los líderes que salió para formar una comunidad cristiana de la iglesia Asambleas de Dios ubicada en el barrio Colinas del Memorial Sandino.

Francisco José Padilla Martínez, tiene un programa radial en Radio Ondas de Luz.

LEER MÁS: Opositores no descartan que Daniel Ortega saque del juego a CxL

Elías Alfonso Urbina Zavala, rabino de la Comunidad Mesiánica Profética Apostólica y Pentecostés Dios Habla Hoy ubicada en Managua.

Urbina es un operador del FSLN, en redes sociales se dedica a atacar a la iglesia católica, Organización de Estados Americanos (OEA), incluso al Reverendo Saturnino Cerrato “Reverendo Saturnino Cerrato capellán de la alianza cínica pastoreando con el amor de su señor y dios Donald Trump y su nueva bíblica AK47”, se lee en un post en Facebook.

Walter Efraín Vásquez Rodríguez, pastor evangélico de la Iglesia Obreros de la MIES, su principal trabajo es “bendecir” los eventos del FSLN en los barrios de Managua, según su perfil de Facebook.

Francisca Bermúdez y Juan Carlos Torres Martínez. No se encontró mayor información.

Estos ciudadanos que se “disfrazan” de pastores, faltaron a la verdad al informar en el CSE que pertenecen a las filas del PRD, pese a que no forman parte de la agrupación política. Los supuestos pastores faltaron a uno de los mandamientos básicos que establece su religión “No dirás mentiras”.

Levítico 19:11-12 dice ``No hurtaréis, ni engañaréis, ni mentiréis unos a otros. Y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios; yo soy el SEÑOR”

“No darás falso testimonio contra tu prójimo” (Éxodo 20:16; Deuteronomio 5:20)