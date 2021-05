La fiscalía arbitrariamente pasó de testigos a imputados a los periodistas María Lilly Delgado, Lourdes Arroliga y Guillermo Medrano en el caso de supuesto lavado de dinero que le abrieron a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y su exdirectora Cristiana Chamorro.



La corresponsal de Univisión, María Lilly Delgado informó que la fiscalía pretendía que declararán en calidad de testigos en el caso de Chamorro Barrios, pero sin la presencia de sus representantes legales, al solicitar el ingreso de los litigantes los funcionarios alegaron que cambiarían de estatus al pasar de testigos a imputados sin dar mayores explicaciones.

“El abogado no podía estar ahí porque estamos en calidad de testigos y que si nosotros insistimos en que el abogado estuviera ahí entonces la fiscalía basándose en el marco jurídico del país tendría que cambiar la calidad de testigo a investigado”, explicó Delgado.

Uno de los abogados informó que los periodistas se acogieron al artículo 34 de la Constitución Política “cambiaron su condición de testigo a imputado de una causa que ellos desconocen, como asesores de cada uno de ellos les dijimos absténgase en base al artículo 34 de la Constitución y ustedes no van a declarar si son imputados, por eso hicieron uso de ese derecho y no declararon”

Lourdes Arroliga, periodista y ex trabajadora de la FVBCH dijo que el fiscal Yiskar Moraga insistió en que colaborarán en el proceso de investigación por lavado de dinero en contra de la fundación “en vista que nos están cambiando la citatoria de testigos a imputados nos apegamos al artículo 34 de la Constitución y nos reservamos el derecho a no declarar porque se nos impidió en calidad de testigo estar acompañados con un abogado cuando sabemos cómo funciona el sistema jurídico sin ninguna garantía, todos nos identificamos sin embargo cuando les pedimos a los fiscales identificarse se negaron”

La abogada Orieta Benavidez manifestó que el proceso contra los periodistas es “irregular” debido a que se desconoce por qué los vinculan al supuesto caso de lavado de dinero que abrieron contra Chamorro Barrios “una situación completamente irregular, en esta nueva condición no se les ha informado sobre qué hecho en particular se está investigando, se desconoce por completo cuál es el señalamiento ahora en una nueva condición estarían haciendo a cada uno de los citados y por esa razón es que sencillamente hacemos uso de lo que la ley establece al sagrado derecho constitucional de no declarar, de no auto incriminarse y de abstenerse a declarar porque así lo establece la ley sin que eso signifique ningún tipo de perjuicio”

María Lilly: protegida por la coraza de la verdad

La corresponsal de Univisión visiblemente consternada por la ilegal imputación expresó que es una reportera con más de 28 años de trayectoria por lo cual desconoce de que podrían acusarla “tengo aquí protegida de mi coraza de la verdad, tengo más de 28 años de ser periodista y de trabajar por el periodismo independiente de mi país, yo no sé de qué me pueden acusar, yo no sé en calidad de testigo de que estoy aquí, no sé ¿de qué lavado de dinero hablan?, no nos lograron preguntar nada porque estábamos en ese estiren encoge, para uno poder declarar algo necesitamos tener constancia”

Delgado, Arroliga y Medrano firmaron un documento en el que se comprometen a colaborar con las autoridades, pero el Ministerio Público se negó a darles una copia del expediente. “Está dentro de un plan para silenciar y para intimidar todo tipo de voz crítica, todo tipo de voz que denuncie la crisis que vive Nicaragua, la crisis sistemática de violaciones de derechos humanos que no lo decimos los periodistas lo dicen organismos internacionales nosotros reportamos lo que los organismos están diciendo en el extranjero que Nicaragua vive un estado policía eso no es noticia falsa”, dijo Delgado.