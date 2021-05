Fiscalía acepta presencia de abogados de Verónica Chávez y Fabio Gadea

¿Cuál es la relación entre 100%Noticias y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro? fue una de las preguntas que le realizó el fiscal Manuel Rugama a la periodista y ex directora ejecutiva de 100%Noticias, Verónica Chávez, quien compareció ante el Ministerio Público por el caso de supuesto lavado de dinero que le abrieron a la aspirante presidencial independiente Cristiana Chamorro, en una investigación por la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro, (FVBCH).

Chávez cuestionó por qué la citaron a ella y no al confiscado y robado representante de 100%Noticias Miguel Mora, “Me preguntaron cuál era mi cargo y funciones en 100%Noticias dije que era la ex directora ejecutiva, que era una periodista que tenía un programas de mujeres, se limitaron a preguntarme la relación de lo que fue 100% Noticias porque yo les recordé a ellos que el canal fue confiscado, ya no existe, en todo caso sería en los años en que estuvo 100% Noticias, además yo no era representante legal de la empresa”. Chávez aclaró que 100% Noticias opera desde Costa Rica, tras el asalto y robo de las instalaciones del medio en la tanto ella y Mora dirigían. Actualmemte el medio digital está bajo la dirección de Lucía Pineda Ubau.

La abogada Eyling Cruz explicó que la fiscalía cambio el manejo del caso en comparación a los periodistas citados en horas de la mañana “fue una situación bastante distinta al panorama que se vio en la mañana, cambiaron llamativamente de postura y permitieron que ella pudiera declarar como testigo en presencia de su abogada”

Cruz informó que la dirección de la investigación está dirigida a los medios de comunicación han recibido capacitaciones y talleres o alguna donación por parte de la FVBCH “La fundación fue constituida hace años conforme a la ley de organización sin fines de lucro y finalizó sus funciones el 5 de febrero del año en curso, entonces existe una línea de tiempo, no hay operaciones”

La periodista citó el texto bíblico en Romanos 8:28-30 “Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados” “No tengo temor porque no he cometido ningún delito, no soy ninguna delincuente, simplemente soy una periodista, como propietaria de un canal nos dedicamos a informar (...) yo confío en Dios, soy cristiana no he estado implicada en nada, no soy delincuente nunca he cometido ningún delito”

Mientras tanto, el propietario de Radio Corporación Fabio Gadea Mantilla declaró que recibieron asistencia técnica “respondí que recibimos asistencia técnica en equipos cuando requeríamos y que era para promover la democracia, fueron educados y amables, entre con mi amigo el doctor Rayo. Aquí terminamos”, dijo escuetamente.

Reclamó a fiscalía

Verónica Chávez dijo que aprovechó para preguntar sobre la denuncia por intento de asesinato a manos de fanáticos sandinistas “estuve entre la vida y la muerte, les dije que, así como me enviaron esta citatoria para algo que ni cuenta me doy, porque mejor no me mandan una cita sobre mi caso y me dijeron que vaya a Masaya que ahí es donde se había dado”