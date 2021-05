Periodistas Amparo Aguilera y Carlos Herrera comparecen a fiscalía por un caso "inexistente"

Este viernes comparecieron al Ministerio Público la periodista Amparo Aguilera y el fotoperiodista Carlos Herrera para declarar en un caso de supuesto lavado de dinero por el que se investiga a la aspirante a la Presidencia Cristiana Chamorro Barrios por la extinta ONG Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Carlos Herrera expresó que la fiscalía intenta involucrar a los periodistas en un caso “inexistente” “van a llamar a todas las personas que tienen algún tipo de relación con la fundación, pero estamos claro de que esto es un ataque al periodismo en general, pues están tratando de involucrarnos en un caso inexistente”

"Mi trabajo es conocido a nivel local y nivel internacional", dijo el colega y amigo @CH_fotografia, colaborador de @elpais_america, antes de entrar a la Fiscalía, donde está siendo investigado. pic.twitter.com/LjV2SjxXPF — Julián Navarrete (@juliannavarret9) May 28, 2021

Herrera explicó a los medios que los fiscales le preguntaron sobre el origen de los fondos de la fundación “funcionamiento de la fundación, nosotros no podemos contestar eso, nosotros no trabajamos para la fundación”.

El representante legal de la periodista Amparo Aguilera, Mynor Curtis, dijo que Aguilera fue citada porque ganó dos concursos periodísticos “ella concursó, ganó y le desembolsaron dinero para eso proyecto que se desarrollaron con los nicaragüenses en el exilio en Costa Rica, específicamente en cuatro o cinco ciudades”

Respecto a las investigaciones contra Cristiana Chamorro, el litigante manifestó que no van a prosperar, desde el punto de vista legal, porque no podrán comprobar el presunto delito de lavado de dinero debido a que tiene que provenir de actividades ilícitas, lo cual está descartado pues proviene de la Agencia Usaid.

“Tienen que probar el origen ilícito de las de los fondos de la Fundación Violeta de Chamorro, entonces, si no se puede probar no vas a poder probar que se convirtió el lavado de dinero, ahora lavado dinero es agarrar dinero sucio producto de alguna actividad ilícita como el narcotráfico, pero en este caso el dinero que se les ha proporcionado a los periodistas en un dinero que lo gastaron no es un dinero que van a pagar o lo van a reembolsar, entonces no constituir el lavado de dinero porque nunca regresó a las entidades financieras” manifestó Curtis.

Por otro lado, el abogado señaló que el giro de las investigaciones gira entorno a los presuntos delitos de falsedad ideológica “hay otros 4 o 3 delitos más que están investigando contra Cristiana Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes que tienen que ver uno con falsedad ideológicas, es decir falsificación de documentos y otros dos que no recuerdo el título, pero tienen que ver con aprovecharse de los fondos de una fundación para beneficio de ellos o de terceros”

La Fiscalía, que dirige la expolicía y sancionada Ana Julia Guido, a solicitud del Ministerio de Gobernación, investiga a la aspirante presidencial opositora en su calidad de directora ejecutiva y representante de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que cerró en febrero pasado.