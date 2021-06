La detención según Reyes, se dio a 400 metros de la fiscalía

Dos golpes en su rostro, recibió por parte de oficiales de la policía sandinista, el aspirante presidencial Félix Maradiaga, al momento de la violenta detención. Su abogado Róger Reyes dio un relato escalofriante donde el odio de los agentes policiales quedó evidenciado en contra del tercer precandidato presidencial preso por órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La detención según Reyes, se dio a 400 metros de la fiscalía, lugar donde Maradiaga llegó ante una cita donde le informaron que le abrieron una investigación por supuesta "traición a la patria" supuesto "financiamiento" y "autoría intelectual" de lo que el régimen llama falsamente "fallido intento del golpe de Estado" en el 2018, cuando en la realidad fue una violenta represión del Ortega y Murillo ante protestas de civiles desarmados.

"De manera violenta abren la puerta donde iba Félix y sin ninguna palabra uno de los oficiales se le acercó a Félix de manera violenta con el puño cerrado le dio un golpe en el rostro. En ese momento Félix trató de defenderse pero fue imposible, lo agarró, lo sacó de la camioneta y llegaron otros oficiales a ayudarle a este oficial para poder detener a Félix (...) a mí me bajan de la camioneta y me ponen a 2,3 metros. Tratan de agredirme y me ponen los brazos hacia atrás. En ese momento miro que otro oficial le deja ir otro golpe en el rostro a Félix" relató Reyes.

Maradiaga fue montado a una patrulla y su chofer lo mantuvieron en su camioneta. A Reyes lo metían y sacaban de una buseta y fue amenazado por la policía al estilo de la guardia de la dictadura de Somoza.

"Y me comienzan a amenazar y uno de los oficiales me preguntó que si yo sabía qué hacía Somoza este tipo situaciones, le dije que no, que no estaba en eses tiempo y me dice, "los llevaban a la cuesta El Plomo, donde te voy a llevar a vos" denunció Reyes quien considera que era una clara amenaza en su contra " es evidente que las amenazas de Ortega a diario se dan por medio de sus oficiales y seguidores".

Los oficiales lo cuestionaron con odio "¿Por qué andas defendiendo a asesinos? ¿Por qué andas defendiendo a gente maldita?" le decían "eso te demuestra el odio hacia Félix, te demuestra la agresión contra Félix" aseguró el Dr. Reyes.

El abogado de Maradiaga aseguró que a Félix le van a aplicar los 90 días de detención a como lo hicieron con el aspirante presidencial Arturo Cruz.

