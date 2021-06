Paramilitares de León rompieron las cámaras de vigilancia en la casa del Dr. José Pallais, una noche antes de su detención y allanamiento de la vivienda. Jilma Herdocia esposa de Pallais dijo a 100% Noticias que horas antes de que entrara la policía estaban sitiados por civiles y oficiales. Fue el propio jefe de la policía en León, Comisionado Fidel Domínguez, quien llegó a tocar las puertas al medio día del miércoles 9 de junio exigiendo que les abrieran o botarían la puerta.

"El día de antier (martes), como a las 11 pm un montón de paramilitares en motos, rompieron las cámaras de vigilancia que están afuera, nos dejaron ciegos, golpearon y patearon la puerta del garage y se fueron. Desde entonces estábamos cercados" relató Doña Jilma.

Fue Doña Jilma quien intercambió palabras con Domínguez cuando se presentó al medio día, sin orden judicial para allanar "golpearon las puertas y era el Comisionado Fidel Domínguez con dos patrullas de policías vestidos de negro y azules. Yo abrí la ventana de la oficina que va a la calle, me dijo que abriera a la puerta. yo le pregunté si iba a detener a mi marido, le pregunté que si tenía orden de allanamiento, me dijo que no" .

Indicó que Domínguez le advirtió "que si no le abría me botaba la puerta, le dije que entrara solo él, entró él y dos policías más. Fue con toda tranquilidad, salió Chepe, le dije todas sus enfermedades me permitió darle todos sus medicamentos y mascarillas". Según Herdocia, la policía no golpeó al Dr. Pallais y que la fotografía que circula en redes sociales la tomó la policía y le dijeron que era para que constara que no lo golpearon.

"Supe que se había descompensado y lo pasaron a enfermería, no sé más. Mis hijas le llevaron desayuno (...) él es de presión alta, es diabético, tiene problemas de columna, glaucoma, usa un aparato contra amnea para dormir y además es obeso, todas las complicaciones habidas y por haber puede tener" aseguró preocupada la esposa del Dr. Pallais.

Doña Jilma: se llevaron mis computadoras

Jilma Herdocia, esposa del Dr. José Pallais, dijo a 100% Noticias, que luego que la policía detuvo al político opositor miembro de la Coalición Nacional, regresaron a la casa para ocupar la computadora del Dr. y las de ella. Doña Jilma también es abogada "me tienen manos arriba sin trabajo" denunció.

Como familia, ya esperaban esta medida en contra de Pallais, "ante detenciones que habían y ante cerco que nos tenían desde el día anterior, ya se lo esperaba que lo detuvieran, ya se lo esperaba".