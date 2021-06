Impunidad a tres años de la masacre de familia en barrio Carlos Marx

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua recordó la "impunidad" que impera a tres años de la masacre de la familia Velásquez Pavón en su casa del barrio Carlos Marx. Un 16 de junio del 2018, vecinos señalaron a policías y paramilitares de quemar viva a dicha familia. Una de las sobrevivientes hasta acusó directamente a Daniel Ortega por los hechos en un facebook live mientras se quemaba la casa con su familia adentro.

"No olvidamos a tres años de la masacre en el barrio Carlos Marx el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más recuerda a los seis miembros de la familia Velásquez Pavón incluyendo a dos niños que fueron privados de la vida por fuerzas estatales (policías y paramilitares). Los crímenes de lesa humanidad con ejecuciones arbitrarias a la vida de al menos 328 personas en 2018 se mantienen en la impunidad” cita parte del pronunciamiento del Colectivo de Derechos Humanos radicado en Costa Rica.

De igual manera esta organización respalda el grito de familiares de las personas presas políticas, desparecidos, exiliados y asesinados, quienes continúan demandando "sin descanso verdad, justicia reparación y no repetición".

“Por eso no olvidamos en nuestra memoria también las detenciones arbitrarias de miles de personas, a las personas presas políticas sometidas a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, a las personas desaparecidas, a las más 100 mil personas en el exilio; y a los familiares y sobrevivientes que luchan resisten, persisten y no desisten en su legítima demanda de verdad, justicia, reparación y no repetición” expresaron los defensores.

OEA demanda libertad de presos

Este 15 de junio con 26 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones se aprobó el proyecto de resolución “La situación en Nicaragua” el cual condena el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales e insta al régimen de Daniel Ortega a que, sin demora, implemente medidas legislativas acordes con las normas internacionales aplicables a fin de promover unas elecciones libres y justas en noviembre.

"Condenar inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los posibles candidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes, y pedir la inmediata liberación de los posibles candidatos y de todos los presos políticos", reza la resolución que fue rechazada por el representante del régimen ante este organismo hemisférico.