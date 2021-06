Presidente de México rechaza encarcelamientos y llama a garantizar las libertades en Nicaragua

8:35 a.m.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó los encarcelamientos que ejecuta el régimen de Daniel Ortega contra aspirantes presidenciales, líderes opositores, empresarios y periodistas y pidió a Ortega garantizar las libertades en Nicaragua, “que el pueblo decida de manera libre”, tras una ola de detenciones de opositores.

López Obrador señaló que la política exterior mexicana exige la intervención en asuntos internos de otros países para que otras naciones no intervengan en asuntos que solo corresponden a los mexicanos, pero su política también defiende los derechos humanos por lo cual condenó la represión contra voces disidentes.

LEER MÁS: España junto a UE están considerando medidas al fracasar diálogo con Daniel Ortega

“Está la defensa de los derechos humanos sobre eso si podemos opinar, de manera muy respetuosa consideramos que se deben de garantizar las libertades y que no debe haber represión en ninguna parte, ni en Nicaragua, ni en Colombia, ni en ningún país del mundo se debe optar por la fuerza”, manifestó López.

El mandatario llamó a Ortega a no encarcelar a sus oponentes, por el contrario, dejar que los nicaragüenses decidan en unas elecciones libres garantizando la libertad plena de sus ciudadanos, de cara a los comicios generales del 7 de noviembre.

“Nada por la fuerza, por la razón y el derecho y no encarcelar, que sea el pueblo de manera libre decida sobre las elecciones y también una recomendación respetuosa es que si se actúa de esa forma, garantizando la libertad plena, se impide a quienes están acostumbrados en intervenir en asuntos de otros países que tengan pretextos, excusas para entrometerse. Ojala en Nicaragua y Colombia, y en Perú, también se resuelva todo por la vía pacífica y que se constituyan gobiernos democráticos, libres con la legalidad y la legitimidad suficiente sean de la tendencia que sean” expresó.

SEGUIR LEYENDO: Daniel Ortega "se prepara para una guerra contra su propio pueblo" dice Roberto Samcam

Según López Obrador, los países deben preocuparse por tener órganos electorales “auténticos” que no realicen ningún “fraude patriótico” amparados en un supuesto bien para el país “hace poco estuve con empresarios de méxico y les decía que debíamos hacer un esfuerzo por tener en los órganos electorales a auténticos demócratas, no esos que son demócratas cuando les conviene como ha sucedido de que gana un candidato según ellos es populista, es comunista, entonces no hay que aceptarlo, está permitido, según ellos, hacer un fraude patriótico porque el candidato que ha ganado es un peligro para el país”, dijo.