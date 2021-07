Monseñor Álvarez demanda elecciones en igualdad de condiciones que le den validez y oportunidad para competir

Monseñor Rolando Álvarez llamó al régimen de Daniel Ortega a ofrecer elecciones en igualdad de condiciones donde se respete la voz de los nicaragüenses a través de las urnas de cara a los comicios electorales del 07 de noviembre. En junio, Ortega ordenó el arresto de los principales aspirantes presidenciales opositores a quienes acusa por “traición a la patria”.

“Se respete y trabaje en igualdad de condiciones sociales, políticas, económicas como las necesitamos en las próximas elecciones, igualdad de condiciones que le den validez con las necesarias oportunidades para quienes quieran competir, donde se respete íntegramente al pueblo, no hay que tener miedo a que el pueblo se exprese libre y responsablemente en su pensamiento y decisión”, manifestó Álvarez.

En su homilía, el religioso expresó que los nicaragüenses deben trabajar por una “nueva” Nicaragua que garantice democracia para las próximas generaciones.

“Un estado moderno funcional y plural, un país donde todos alcancemos, sin descarte, sin exclusión y exclusividades donde se respete y trabaje en igualdad de condiciones (...) sólo cuando se respeta la soberanía de un pueblo en su pensamiento, en su expresión y decisión, es cuando se garantiza la democracia como sistema de vida social”, expresó.

Monseñor Álvarez enfatizó en el mensaje de los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua del 11 de junio en la fiesta del sagrado corazón “queremos y preferimos para Nicaragua un sistema democrático donde la autoridad política es responsable ante el pueblo, y los organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social”

Asimismo, el obispo lamentó la migración forzada de miles de compatriotas por la falta de oportunidad, injusticia y pobreza, por lo cual llamó a los creyentes a orar por los que buscan un mejor horizonte “salen de su tierra arriesgando su vida por encontrar lo que nuestro lindo país no les ha brindado, familias enteras, niños con sus padres por el desierto de la migración en caravanas de dolor que parten el corazón”

También llamó a no olvidar el sufrimiento de las familias de los privados de libertad “Nicaragua se desangra en el sufrimiento, la familia desintegrada una vez más, el dolor de los enfermos por la pandemia, se desangra por la extrema pobreza, el desempleo, la falta del pan de cada día, por la injusticia con el campesinado, por el respeto a la dignidad del trabajador, por el maltrato al obrero en cada realidad humana que vivimos los nicaragüenses se encuentra el carpintero de Nazaret”

Finalmente, el religioso instó a las familias a no caer en la “desesperación y pesimismo” “el carpintero de Nazaret se manifiesta en un Dios cercano, cercano de nosotros a cada uno de los pequeños, de los indefensos, de los que no tienen voz, de los olvidados de siempre, de los marginados, de los explotados, de los humillados, de los excluidos, cercano a los nicaragüenses que nos resistimos y negamos a darle pasó a la desesperación y el pesimismo, no hermano, no a la desesperación ni al pesimismo”, indicó.