Régimen decreta que todo premio otorgado a nicaragüenses primero lo deben autorizar

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ahora impusieron que todo premio que otorguen organizaciones internacionales o país extranjero a nicaragüenses destacados, primero lo deben de autorizar en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

En el Decreto que regula los protocolos del Estado se inmiscuyen en las decisiones que pueda tomar otro Estado u organismo internacional en referencia a galardonar a periodistas, defensores de derechos humanos, deportistas que destaquen.

En el Artículo 24 del decreto 17-2021 publicado en la Gaceta del 5 de agosto establecen que "el gobierno, Estado extranjero, organismo o institución internacional que deseen otorgar premio, condecoración o reconocimiento a una persona natural o jurídica nicaragüense, deberá solicitar previamente el consentimiento del Gobierno de Nicaragua por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que otorgue en términos de reciprocidad el correspondiente beneplácito" dice sobre las condecoraciones y reconocimientos.

No hay asidero legal en decreto

El exfuncionario del poder judicial exiliado, Yader Morazán considera que este decreto no tiene asidero legal y que prácticamente el decreto se extralimita en las facultades que le da la ley. El artículo 150 inciso 11 de la constitución política de Nicaragua, "que la fuente de donde emana el poder regulatorio del presidente y que refiere a “órdenes honoríficas y condecoraciones de carácter nacional”, es decir, oficiales, y admitir lo contrario, sería inconstitucional" explica Morazán.

"El Estado de Nicaragua solo puede limitar las premiaciones, condecoraciones o reconocimientos que surgen de las actividades oficiales entre ambos Estados. Porque el objetivo de la ley que contempla dicha disposición, es precisamente ese, regular las relaciones internacionales oficiales o misiones diplomáticas" agregó Morazán.

Añadió que la "La ley no se debe de interpretar como mandado aislado, sino como parte de un sistema completo y complejo, y dicha disposición no puede contraria a la naturaleza de todo el cuerpo normativo que le da origen. Es decir, la reforma no puede divorciarse del espíritu jurídico y político de la ley que lo adopta, y menos contrariarlo".

Periodistas y defensores destacan

Tras la respuesta violenta del régimen a las protestas del 2018, se destacó a nivel internacional la valentía de periodistas y defensores de derechos humanos en el acompañamiento al pueblo de Nicaragua para documentar la represión. En 2018 la SIP otorgó el Premio Libertad de Prensa a los periodistas de Nicaragua y en representación del gremio lo recibió Miguel Mora, entonces director del canal 100% Noticias y actualmente encarcelado por segunda vez, solo por aspirar a la presidencia de Nicaragua.

Así mismo en ese período el colega Wilfredo Miranda recibió el Premio Rey de España, el caricaturista Pedro Molina ganó el Premio María Moors Cabot en 2019. En ese mismo año tras la excarcelación los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, fueron los primeros periodistas nicaragüenses en ganar el Premio Libertad de Prensa otorgado por el Comité de Protección de Periodistas. Pineda también fue galardonada con el Premio Coraje en periodismo otorgado por la Fundación Internacional de Mujeres de Medios (IWMF).

En 2020 el Departamento de Estado otorgó e Premio Coraje a la excarcelada política Amaya Coppens. Este año el periodista Carlos Fernando Chamorro ganó el Premio Trayectoria del Ortega y Gasset del Diario El País.

Este año y estando secuestrada en su propia casa por el régimen, Cristiana Chamorro, periodista, vicepresidenta del Diario La Prensa y precandidata presidencial, fue galardonada con el Premio "A la Primera Enmienda" otorgado por la Fundación Eisenhower Fellowships, Capítulo España.

En el 2019, la líder campesina Francisca Ramírez ganó el Premio internacional “Homo Homini" por su "determinación de luchar contra la apropiación de tierras y un régimen autoritario ha inspirado a los defensores de los derechos humanos en su país”.

La lista de periodistas y defensores galardonada es larga y según este Decreto, hasta un boxeador que gane una pelea internacional, las organizaciones de boxeo estarían sujetas a que les autorizaran darle el premio o triunfo a cualquier púgil nicaragüense. Esto podría también alcanzar los concursos de belleza a nivel internacional, cuando gane alguna reina, las organizaciones internacionales del concurso tendrían que pedirle permiso al régimen para premiar a la concursante.