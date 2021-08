Kitty Monterrey se exilia en Costa Rica, denuncia "farsa electoral" de Daniel Ortega

La presidente del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) se exilió en Costa Rica, luego que el Ministerio de Gobernación anuló el pasaporte a Carmella María Rogers Amburn, conocida como Kitty Monterrey, y eliminó la personería jurídica a la agrupación política de cara a los comicios de noviembre.

Monterrey reapareció en Teletica en el noticiero de Telenoticias 7 con Ignacio Santos para denunciar la “farsa electoral” de Daniel Ortega, quien busca su quinto mandato de cinco años, cuarto de forma consecutiva y segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, en las elecciones de noviembre.

“No contábamos con eso que Ortega dejará indefinidamente sin ninguna oposición que pudiera hacerle frente aun cuando entendíamos de qué nos estamos enfrentando a algo que iba a ser un fraude posiblemente eso estamos claro pero la apuesta era a un voto masivo que podía desenmascarar a la dictadura ante la comunidad internacional, si hubiera una alternativa mejor estamos dispuestos pero nadie nunca dio la alternativa y lo que pueda hacer la comunidad internacional es bien limitado, somos los nicaragüenses los que tenemos que aprender a resolver nuestros problemas”, dijo Monterrey.

La activista política aseguró que desde el exilio luchará para establecer acciones y estrategias concretas para derrotar a la dictadura en el país.

“No podemos depender de lo que digan los demás tenemos que ser los nicaragüenses lo que con acciones concretas logremos sacar adelante con estrategia (...) primero tenemos que mantenernos con firmeza en cuanto a una lucha cívica pronunciándonos hasta donde nos permitan (...) tenemos que estar preparados para observar el fraude electoral que se va a dar en las elecciones de noviembre tenemos que hacer conciencia ante la comunidad internacional sobre todo que estamos logrando aglutinar en una sola oposición a toda esta diáspora nicaragüense que está exiliada en diferentes partes del mundo y tal vez de una sola vez podremos decirle al mundo aquí estamos unidos contra una dictadura y esta es la estrategia, la estructura y vamos a seguir avanzando porque no podemos estar dependiendo de los que nos van a ayudar, tenemos que ser nosotros mismos los que propongamos soluciones y que activamente participemos para derrotar a Ortega de alguna forma pero se tiene que lograr”, expresó

Monterrey sostiene que la demanda de liberación de los presos políticos siempre ha estado vigente, pero se debe implementar una estrategia para evitar que más nicaragüenses sigan siendo arrestados.

¿Cómo relanzar a la oposición sin exponerse a que haya más presos? preguntó y agregó “ la prioridad de todos independientemente qué opinión tiene cada quien siempre la prioridad de todo el mundo ha sido la liberación de los presos políticos indiscutible queremos que salgan y evitar que haya más detenidos, por supuesto resistencia cívica es lo que tenemos que saber planificar hacerlo bien de tal manera que no dañe la integridad física de la gente que esté en el país para mantener relaciones de fuerzas contra Ortega”

Monterrey aseguró que Daniel Ortega "se va a reelegir de dedo" y que será "nombrado" por el Consejo Supremo Electoral controlado por él mismo, por lo que "es una farsa lo que se va a dar" el 7 de noviembre.

Monterrey agradeció a Costa Rica y sugirió que desde aquí se haga un "esfuerzo regional con nicaragüenses que estamos en el exilio"

Empresarios e Iglesia

Respecto a la posición de la empresa privada y la iglesia católica en Nicaragua, Monterrey expresó que el sector privado impera el miedo y temor a ser arrestados arbitrariamente, pero que esta situación servirá para entender que primero es la democracia y la institucionalidad.

“Yo soy pro empresa privada sé que hay unas enormes dificultades, están sujetas enormes presiones para ser sincera y franca tienen temor y miedo, tenemos que recordar que son fuentes de trabajo (..) hay mucho miedo hay mucho temor en los empresario en Nicaragua (...) Uno no puede referirse a todos los sectores y medirlos con la misma vara hay gente que han hecho lo posible por ayudar, otros que quizás no y otro que no tanto pero hay de todo (...) esto va a servir para entender que lo primero que se defiende en el país es la democracia y la internacionalidad ahí fue el gran error que no se supo defender a tiempo y por eso estamos en la situación que estamos en una lección para todos”.

En torno al papel de la iglesia católica, la activista sostiene que la iglesia es la única que representa la voz y voluntad del pueblo nicaragüense.

“La iglesia católica es una gran guía moral del pueblo nicaragüense hasta la semana pasada la posición era participar en un proceso cívico electoral, pero hoy en la mañana la arquidiócesis de Managua sacó un comunicado diciendo prácticamente que habían quitado la última opción que ya no había nada para ir a un proceso electoral entonces la posición de la iglesia de ahora en adelante se vuelve vital y queda como la única se representa la voluntad del pueblo de Nicaragua en Nicaragua”, dijo

El CSE resolvió el viernes sacar del juego electoral a CxL, que encabezaba una alianza electoral junto a un partido indígena y una organización cívica, cancelar la cédula de identificación ciudadana de su representante legal.



A través de una resolución, los magistrados electorales, partidarios del presidente Ortega, decidieron disolver al partido CxL, entre otros razones, por haber inscritos como candidatos a los cargos de elección popular a personas consideradas como "traidores de la patria", que es como el Gobierno tacha a los que se manifestaron en su contra en abril de 2018.