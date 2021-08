Óscar Sobalvarro dice que se reserva derecho en demandar por "injurias y calumnias" a Samcam

El excandidato presidencial Óscar Sobalvarro, vicepresidente del anulado Ciudadanos por la Libertad, rechazó las declaraciones que brindó el Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua Roberto Samcam, en una entrevista realizada en 100% Noticias.

"Me reservo el derecho de demandar a este tipo (Samcam) por injurias y calumnias a nivel de Costa Rica ya que tengo un hijo que es nacional de CR y se llama igual que yo" advirtió el opositor ante las afirmaciones que realizó Samcam quien sostiene que Sobalvarro es supuestamente "agente" o "topo" de régimen de Daniel Ortega.

Sobalvarro añadió que "Si algo me llegara a pasar en Nicaragua lo que suceda también será elemento usado en contra de Samcam".

El partido de Sobalvarro fue cancelado por el Consejo Supremo Electoral el pasado viernes y por ende quedó fuera de la competencia electoral, aún así Samcam sostiene que es "agente" de la dictadura y que fue cooptado desde la desmovilización de la contra en 1990 por el General en retiro Humberto Ortega.

"Gente de la Seguridad del Estado que están fuera, me confirman al 300% que son agentes ente ellos la Chaparra, aliada fiel de Ortega por tener un hueso en la Asamblea Nacional, sí mantengo lo que dije" reafirmó Samcam.

Samcam no cree que Sobalvarro lo echen preso y si lo hacen será que lo dejen en su casa para disimular.

"La candidata a vicepresidente la tuvieron en casa por cárcel luego dicen que no, fue excluida, primera decapitada en ese proceso de CxL, a él no le hicieron nada, luego capturan a Mauricio Díaz, luego sale al exilio Kitty Monterrey. A él no le van hacer nada, tal vez para guardar apariencias le darán casa por cárcel, pero no creo, tiene muchos amigos allá arriba, estoy totalmente convencido" dijo.

Sobalvarro aseguró a 100% Noticias en un escrito que en estos tiempos hay dos tipos de valientes.

"Desde el exterior de Nicaragua donde todos son muy valientes y hablan de una forma en la que no se expone la integridad física de la persona que habla" dijo.

Y "Desde el interior del país, donde se debe hablar de otra forma, suponiendo que no se está exponiendo tanto nuestra integridad física" manifestó Sobalvarro.

El excandidato presidencial reiteró que en Nicaragua por el hecho de "expresarse te pueden detener y dejarte en prisión argumentando cualquier cosa que se les ocurra… A no, pero los valientes del exterior, te denigran cobardemente, olvidándose de que el adversario actúa como el único dueño de Nicaragua" reprochó ante las declaraciones del Mayor en retiro del Ejército actualmente exiliado en Costa Rica.