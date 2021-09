Largas filas 24 horas antes de vacunación para mayores de 30 años en Nicaragua

9:25 a.m.

Desde tempranas horas de este domingo 19 de septiembre se observan largas filas en puestos de vacunación de algunos municipios de Managua y Carazo para lograr obtener la primera dosis de la vacuna contra el covid-19 que se aplicará este 20 de septiembre a la población mayor de 30 años en Nicaragua, según anunció la pasada semana la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo.

“He pasado por un puesto de vacunación y hay fila, no me quiero imaginar el día de mañana cuánta gente habrá. No hay que olvidar el distanciamiento y las medidas. Los mayores de treinta somos una población bastante grande” escribió la abogada Yonarqui Martínez en twitter.

Hasta este 19 de septiembre las vacunas solamente estaban disponibles para personas con enfermedades crónicas y mayores de 45 años, algunos de los cuales ya cuentan con ambas dosis de las diferentes fórmulas aplicadas en Nicaragua, como son la AstraZeneca, Sputnik V, o Covishield.

El régimen de Daniel Ortega anunció que tiene como meta vacunar a 2,8 millones de personas, equivalente al 43,8 % de los 6,5 millones de habitantes, según datos oficiales reveló EFE en una publicación.

Hasta la fecha el independiente observatorio de covid-19 Nicaragua reportó 1.086 nuevos casos sospechosos de coronavirus y 276 nuevos fallecimientos entre el 9 y 15 de septiembre a causa del virus en el país. Por su parte el Ministerio de Salud informó que Nicaragua registró 675 nuevos casos confirmados de la covid-19 en los últimos siete días, la cifra más alta desde que se detectó el virus en este país, y también reportó una muerte a causa de la enfermedad, para sumar 202 desde el inicio de la pandemia.