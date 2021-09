Nicaragüenses madrugaron por primera dosis de vacuna covid-19 para mayores de 30 años

El Ministerio de Salud (Minsa) arrancó el proceso de vacunación de las personas de 30 años en adelante a las 4:00 de la madrugada de este lunes, desde un día antes los nicaragüenses protagonizaron largas filas en las afueras de los centros de salud y hospitales públicos del país. Sin embargo, se observa que los ciudadanos no están respetando el distanciamiento físico para evitar que los vacunatorios se conviertan en focos de contagio del virus covid-19.

En redes sociales circulan fotografías de centenares de ciudadanos en el interior del Hospital Manolo Morales sin que haya al menos 2 metros de distanciamiento entre cada poblador.

El epidemiólogo Leonel Argüello lamenta que no exista un plan de vacunación frente a la alta demanda de la población que acude a los centros de vacunación para recibir la primera dosis.

“Primero no hay un plan de vacunación semanal; segundo no se informa y educa a la población; tercero porque no hay una educación a lo interno cuando ya se van a vacunar. Cuarto, no se cumple el distanciamiento físico entre una y otra persona, entonces al estar cerca las sillas unas de otras, prácticamente el centro de vacunación se vuelve a su vez un punto de contagio”, afirmó el epidemiólogo a DIVERGENTES.

Las largas filas sin distanciamiento se han replicado en los 16 puestos de vacunación habilitados en los departamentos de Managua y Carazo, en el Pacífico, en plena escalada de contagios por la covid-19.

En el municipio de Managua fueron habilitados tres hospitales públicos y en el vecino San Francisco Libre un centro de salud como puestos de vacunación, de acuerdo con la información.

En tanto en el departamento de Carazo, que acoge a los municipios de Diriamba, Jinotepe, San Marcos, Dolores, Santa Teresa, La Conquista, El Rosario, La Paz, habilitaron 12 puestos de vacunación, entre ellos dos hospitales.

Un total de 523.557 nicaragüenses, un 18,6 % de la población objetivo, ha sido vacunada contra la covid-19 en Nicaragua, según un informe divulgado recientemente por el régimen de Daniel Ortega.

El mandatario no explicó si esa cantidad de personas ya completó el esquema de vacunación de dos dosis contra la covid-19, o sólo se ha aplicado una.

Hasta ahora, las autoridades sanitarias han aplicado la dosis a las personas de 45 años en adelante, y a quienes sufren enfermedades crónicas.

Según el Gobierno, la población objetivo a ser vacunada en Nicaragua, un país de 6,5 millones de habitantes, es la de 30 años en adelante, es decir 2,8 millones de personas.

Las autoridades de salud tienen previsto aplicar 400.000 dosis más de vacunas entre el 20 de septiembre y el 9 de octubre próximo, con lo que sumarían 923.557, un 32 % de la población meta, y cerca de la sexta parte de la población nicaragüense.

Con información de EFE