Excarcealdo político William Balmaceda denuncia 701 días de asedio policial

William Balmaceda miembro del Grupo de Reflexión de Excarcelados políticos de Nicaragua, GREX, denunció a través de 100% Noticias que el asedio y hostigamiento por parte de la sancionada policía sandinista continúa en contra de su familia y de él, quienes llevan 701 de estar siendo hostigados en las afueras de su domicilio por patrullas de la policía sandinista. Asimismo demanda la liberación de todos los presos políticos y pide al pueblo de Nicaragua a no participar en el "circo electoral" orquestado por Daniel Ortega.

Balmaceda es un excarcelado político que ha estado tres veces detenido por el régimen de Daniel Ortega, primero en 2018, y posteriormente en 2020 en dos ocasiones. Los motivos de su detención se ha debido a pensar diferente y no estar de acuerdo con las acciones que comente el régimen de Daniel Ortega en el país.

“Estoy haciendo la formal denuncia de 701 días de asedio, 701 días de hostigamiento, 701 días de terror y persecución política por parte de la policía orquestada de los Ortega Murillo. Cabe recalcar que estuve preso en 2018, nuevamente preso en 2020, dos veces, en marzo de 2020 y en agosto de 2020 y no cesa la represión y no cesa el asedio en contra de mi persona y de mi familia” dijo a 100% Noticias Balmaceda.

De igual manera el miembro del GREX solicita al pueblo de Nicaragua que no se presenten a las elecciones que el régimen de Daniel Ortega está organizando porque no existen condiciones debido a que no tiene contra quien enfrentarse en las urnas, pues todos los precandidatos se encuentran detenidos de manera ilegal.

“Quiero decirles que no se presenten, al circo y al fraude electoral que está montado ya por el FSLN, por que contra quién va a competir, contra quién, tiene a todos los candidatos presos. Exijo la libertad de los presos políticos, el cese a la represión, que se regrese la democracia a Nicaragua” manifestó el excarcelado William Balmaceda.