Sacerdote denuncia: "Rosario Murillo es la segunda bruja más importante del mundo"

11:48 a.m.

Rosario Murillo ahora recurre a supuestos “dioses” de la mitología egipcia” en su plan de aferrarse al poder, denuncian en redes sociales.

“Rosario Murillo es la segunda bruja más importante del mundo” expresó el padre Hector Ramírez, director Mater Fátima Internacional en Costa Rica, quien considera que el régimen de Daniel Ortega no cae por las influencias satánicas que invoca su esposa.

“¿La segunda bruja más importante del mundo sabes dónde está?, está aquí en América, la esposa de Daniel Ortega es una bruja en toda regla, ahora entiendes porque lleva 40 años ese régimen y no cae”, dijo Ramírez al comentar que viajó por 23 países en año y medio donde acumuló experiencias.

Murillo recurre a mitología egipcia

Recientemente Daniel Ortega y Rosario Murillo participaron en el acto oficial en la Plaza San Juan Pablo II de Managua, en el que Ortega hizo entrega oficial de 250 buses nuevos. Sin embargo, los autobuses fueron colocados formando al “dios Atón”, que era considerado una deidad solar en el Antiguo Egipto que se representaba en forma de disco solar en el firmamento.

En la mitología egipcia, “Atón” era el espíritu que alentaba la vida en la Tierra en el que rey Akenatón, era considerado soberano “era su enviado, y su profeta en la tierra, el único digno de inmortalidad”.

La representación más común del “dios Atón” es aquella que lo representa con forma de disco solar con un uraeus en su base y unos rayos solares terminados en manos abiertas o en manos que sostienen símbolos o sobre la imagen del rey y su familia.

“Los amplios rayos del dios solar acaban en manos humanas y sostienen el signo de la vida bajo las narices de la familia real”, señala el sitio web Explorando Egipto.

Algunos nicaragüenses en redes sociales expresaron que la nueva figura que ordenó Murillo es parte de sus “movimientos esotéricos con trasfondos de brujería”

Dora Arguello, hija del Tricampeón Mundial de Boxeo, Alexis Arguello, (q.e.p.d) escribió “El norte siempre será la posición de la continuidad. Juana en su semántica lo que quiere demostrar es que hay dictadura para rato y pues es algo que siempre hacen las dictaduras que van en camino a la muerte”

En julio pasado, el evangelista dominicano Juan Carlos Harrigan afirmó que Rosario Murillo era la bruja más fuerte en Centroamérica “Allí hay una bruja, una bruja de la más fuerte de Centroamérica está en Nicaragua, la misma historia de Acab, la misma historia, Dios la va a destronar”

En ese momento, el líder religioso pidió a los creyentes orar por Nicaragua “Estoy orando por Nicaragua porque hay una negatividad muy grande y no se me permite hablar más porque sé que me están oyendo (...) creo que toda Nicaragua sabe del espíritu de hechizo que hay, encantamiento, en dónde más opera esa Jezabel, un espíritu de encantamiento pero Jehová te va a destronar”, dijo