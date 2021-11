Lolo Blandino: “Ni los mismos sandinistas van a votar por Daniel Ortega”

El ingeniero y empresario José Dolores “Lolo” Blandino se refugia en la oración mientras en el país centroamericano se desarrollan las elecciones generales este domingo. Dice que ruega a Dios por una Nicaragua libre.

“Hay que tener fe en Dios y creer que él va a actuar”. Se define como una persona optimista, pese a que todos sus candidatos están presos por ser adversarios al gobernante de turno. “Vendrán mejores días y sinceramente, no creo que este pueblo se quede dormido viendo como cada día desbaratan el país”.

En 2019, Lolo Blandino, renunció a la dirección de la Cámara de la Construcción tras denunciar que ese gremio solo se mueve por “coimas”.

Este experto de la construcción se muestra desencantado con la clase política del país y no repara en manifestar su desinterés en salir a las calles a votar este domingo. “Salir a la calle ¿para qué?”, se cuestiona y se adelanta a responder. “Si ya todo está bien arreglado. Ya se repartieron los diputados. Todo está rayado”.

Blandino aprovecha para resaltar su inconformidad de cara a un proceso electoral cuestionado nacional e internacionalmente. “El pueblo no elige, el pueblo va a votar, pero no a elegir. Es una farsa, salir a hacer el cuadro, yo no me presto”.

En este sentido, el opositor considera que a su juicio “ni los mismos sandinistas van a votar por Daniel Ortega”.

Blandino cree que los mismos sandinistas que están siendo obligados a votar y aquellos que están inconformes porque no les dieron cargo y repite “que los cargos ya los tienen repartidos entre ellos mismos”, podrían este siete de noviembre fácilmente “pasarle la cuenta” porque hay mucha inconformidad a lo interno.

Don Lolo dice que el lunes Nicaragua se despertará con unos gobernantes que no quieren ni respetan al pueblo, pero insiste que la lucha sigue e invita a todos a orar por el futuro de la nación.

A los siete candidatos a la presidencia que el régimen de Ortega mantiene prisioneros, don Lolo les reitera que “vendrán mejores días y que tengan mucha fe porque esta situación adversa no será para siempre”.